Κλείνει το κεφάλαιο Ανόρθωση και ετοιμάζει βαλίτσες για ΑΕΛ ο Παρούτης

Ο Δανιήλ Παρούτης βρίσκεται ένα βήμα πριν από την οριστική αποχώρησή του από την Ανόρθωση, καθώς οι επαφές των τελευταίων ημερών οδήγησαν σε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το βασικό «αγκάθι», που αφορούσε το οικονομικό σκέλος, ξεπεράστηκε μετά από εκατέρωθεν υποχωρήσεις, με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος για τη λύση του συμβολαίου του.

Ο 24χρονος ακραίος επιθετικός αποδέχθηκε να λάβει μειωμένο ποσό σε σχέση με τα δεδουλευμένα που του οφείλονταν, προκειμένου να διευκολυνθεί η ομάδα και να μείνει ελεύθερος. Πλέον απομένουν μόνο διαδικαστικά ζητήματα για να ολοκληρωθεί και επίσημα η αποδέσμευσή του από τη «Μεγάλη Κυρία».

Την ίδια ώρα, έχει ήδη δρομολογηθεί το επόμενο βήμα της καριέρας του, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία με την ΑΕΛ. Οι Λεμεσιανοί ανέμεναν την εξέλιξη από την Ανόρθωση και, με το θέμα να ξεκαθαρίζει, η μεταγραφή του Παρούτη θεωρείται πλέον θέμα χρόνου.