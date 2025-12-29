Απόλλων/Αυγουστή: Μια σχέση που ξεπερνά τα συμβόλαια και τους αριθμούς

Η υπόθεση της αποζημίωσης του Σωφρόνη Αυγουστή για την αποχώρησή του από τον Απόλλωνα έκλεισε θετικά, με τις δύο πλευρές να δείχνουν πολύ καλή θέληση.

Ο Κύπριος τεχνικός, γέννημα-θρέμμα της λεμεσιανής ομάδας, συμφώνησε σε έναν τρόπο καταβολής των οφειλομένων του που διευκολύνει τον οικονομικό προγραμματισμό του συλλόγου.

Το τελικό αποτέλεσμα δείχνει ότι με διάθεση συνεργασίας και αμοιβαία κατανόηση μπορούν να βρεθούν λύσεις.

Με την αίσια κατάληξη της υπόθεσης αποδείχτηκε περίτρανα για ακόμη μια φορά ότι η σχέση Απόλλων – Αυγουστή ξεπερνά τα συμβόλαια και τους αριθμούς.

