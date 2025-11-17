ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο δύσκολος δρόμος της Ένωσης... με βάση τις αποτυχίες των προηγούμενων χρόνων

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο δύσκολος δρόμος της Ένωσης... με βάση τις αποτυχίες των προηγούμενων χρόνων

Το στοίχημα των βυσσινί

Με συμπληρωμένες δέκα αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, η Ένωση είναι η μοναδική ομάδα που δεν πανηγύρισε τρίποντο, έχοντας μόλις έναν βαθμό στη συγκομιδή της. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, αυτόματα θεωρείται το πρώτο φαβορί για να είναι μία από τις τρεις ομάδες που θα βρεθούν την επόμενη χρονιά στη Β’ Κατηγορία. Στην ομάδα του Παραλιμνίου χρειάζεται να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στην πορεία για να διαφοροποιηθεί η κατάσταση.

Πάντως, στις προηγούμενες χρονιές, η ομάδα που έφθανε μέχρι αυτό το σημείο χωρίς τρίποντο δεν τα κατάφερνε στο φινάλε. Η μοναδική που είχε μηδέν νίκες (δύο βαθμούς) στη 10η αγωνιστική και τελικά δεν υποβιβάστηκε ήταν η Καρμιώτισσα την περίοδο 2023-24. Τότε ήταν και η Δόξα άνευ νίκης και μάλιστα χωρίς βαθμούς, πέφτοντας στο φινάλε στη Β’ Κατηγορία.

Σε άλλες δυο περιπτώσεις την τελευταία πενταετία, πέρσι η Ομόνοια 29ης Μαΐου και τη σεζόν 2021-22 ο Εθνικός, που ήταν χωρίς τρίποντο σε δέκα αγώνες, έχοντας τρεις και δύο βαθμούς αντίστοιχα, δεν κατάφεραν να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αντσελότι: «Ο Νεϊμάρ χρειάζεται να ξαναβρεί χρόνο συμμετοχής»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ανάγκη και η παράδοση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ανώτερος και... πρώτο βήμα για τον Παφιακό

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εμπαπέ και Παρί... ανταλλάζουν μηνύσεις!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο ΓΣΠ για να σπάσει το ρόδι

ΑΕΛ

|

Category image

Στις 15 Ιανουαρίου 2026 η 53η Γιορτή των Αρίστων της ΕΑΚ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Απογοητευμένοι γιατί πιστεύαμε στην πρόκριση στο Μουντιάλ 2026»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Περέιρα τα κατάφερε!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μπενζεμά: «Βλέπω τον εαυτό μου στο ποδόσφαιρο για άλλα δύο χρόνια»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκοράρει ο Μοντνόρ, μάλλον κερδίζεις!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Oλοκλήρωσε για τον τελευταίο αγώνα του 2025 η Εθνική Κύπρου

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Χειμερινοί Ολυμπιακοί 2026: To πρόγραμμα των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα Άρη, ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα, Κίρζη και Αυγουστή ο Μάντζιος

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Δημιουργήσαμε τις βάσεις για να χτίσουμε για τις επόμενες διοργανώσεις»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Έρχεται βαρυφορτωμένο πρόγραμμα για την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη