Ο δύσκολος δρόμος της Ένωσης... με βάση τις αποτυχίες των προηγούμενων χρόνων

Με συμπληρωμένες δέκα αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, η Ένωση είναι η μοναδική ομάδα που δεν πανηγύρισε τρίποντο, έχοντας μόλις έναν βαθμό στη συγκομιδή της. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, αυτόματα θεωρείται το πρώτο φαβορί για να είναι μία από τις τρεις ομάδες που θα βρεθούν την επόμενη χρονιά στη Β’ Κατηγορία. Στην ομάδα του Παραλιμνίου χρειάζεται να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στην πορεία για να διαφοροποιηθεί η κατάσταση.

Πάντως, στις προηγούμενες χρονιές, η ομάδα που έφθανε μέχρι αυτό το σημείο χωρίς τρίποντο δεν τα κατάφερνε στο φινάλε. Η μοναδική που είχε μηδέν νίκες (δύο βαθμούς) στη 10η αγωνιστική και τελικά δεν υποβιβάστηκε ήταν η Καρμιώτισσα την περίοδο 2023-24. Τότε ήταν και η Δόξα άνευ νίκης και μάλιστα χωρίς βαθμούς, πέφτοντας στο φινάλε στη Β’ Κατηγορία.

Σε άλλες δυο περιπτώσεις την τελευταία πενταετία, πέρσι η Ομόνοια 29ης Μαΐου και τη σεζόν 2021-22 ο Εθνικός, που ήταν χωρίς τρίποντο σε δέκα αγώνες, έχοντας τρεις και δύο βαθμούς αντίστοιχα, δεν κατάφεραν να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα.