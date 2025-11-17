Ευχαρίστησε ιδιαίτερα Άρη, ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα, Κίρζη και Αυγουστή ο Μάντζιος

Στο τέλος των δηλώσεων του, ενόψει του φιλικού με την Εσθονία, ο Ομοσπονδιακός προπονητής, Απόστολος Μάντζιος, θέλησε να απευθύνει και κάποιες ευχαριστίες.

Ο Ελλαδίτης τεχνικός της Εθνικής Ανδρών ευχαρίστησε τον Άρη για την παραχώρηση του προπονητικού κέντρου για πραγματοποίηση των προπονήσεων, καθώς και τον ΑΠΟΕΛ που είχε παραχωρήσει το προπονητικό του αρχές της εβδομάδας.

Επιπλέον, ευχαρίστησε τον Απόλλωνα, καθώς και τον πρόεδρο των γαλάζιων, Νίκο Κίρζη και τον προπονητή Σωφρόνη Αυγουστή για το γεγονός ότι δόθηκε η έγκριση ώστε ο τερματοφύλακας της Κ17 της ομάδας της Λεμεσού, Θεοφανή, να λάβει μέρος στις προπονήσεις της Εθνικής ομάδας ώστε να διευκολύνουν τις προπονήσεις.

H δήλωσή του στο 06:00: