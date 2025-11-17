ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα Άρη, ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα, Κίρζη και Αυγουστή ο Μάντζιος

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα Άρη, ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα, Κίρζη και Αυγουστή ο Μάντζιος

Ο Ελλαδίτης τεχνικός της Εθνικής Κύπρου θέλησε να στείλει ευχαριστίες προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις

Στο τέλος των δηλώσεων του, ενόψει του φιλικού με την Εσθονία, ο Ομοσπονδιακός προπονητής, Απόστολος Μάντζιος, θέλησε να απευθύνει και κάποιες ευχαριστίες.

Ο Ελλαδίτης τεχνικός της Εθνικής Ανδρών ευχαρίστησε τον Άρη για την παραχώρηση του προπονητικού κέντρου για πραγματοποίηση των προπονήσεων, καθώς και τον ΑΠΟΕΛ που είχε παραχωρήσει το προπονητικό του αρχές της εβδομάδας.

Επιπλέον, ευχαρίστησε τον Απόλλωνα, καθώς και τον πρόεδρο των γαλάζιων, Νίκο Κίρζη και τον προπονητή Σωφρόνη Αυγουστή για το γεγονός ότι δόθηκε η έγκριση ώστε ο τερματοφύλακας της Κ17 της ομάδας της Λεμεσού, Θεοφανή, να λάβει μέρος στις προπονήσεις της Εθνικής ομάδας ώστε να διευκολύνουν τις προπονήσεις.

H δήλωσή του στο 06:00:

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣΑΠΟΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Oλοκλήρωσε για τον τελευταίο αγώνα του 2025 η Εθνική Κύπρου

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Χειμερινοί Ολυμπιακοί 2026: To πρόγραμμα των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα Άρη, ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα, Κίρζη και Αυγουστή ο Μάντζιος

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Δημιουργήσαμε τις βάσεις για να χτίσουμε για τις επόμενες διοργανώσεις»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Έρχεται βαρυφορτωμένο πρόγραμμα για την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ο προπονητής της Νιγηρίας κατηγορεί παίκτη της ΛΔ Κονγκό ότι έκανε «βουντού»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο δύσκολος δρόμος της Ένωσης... με βάση τις αποτυχίες των προηγούμενων χρόνων

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Eπισημοποιήθηκε η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι διαφορετικοί, φετινοί Kίνα και Όρσιτς

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παίκτης στην Ισπανία μπήκε αλλαγή και αποβλήθηκε μετά από 20 δευτερόλεπτα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτός είναι ο αντικαταστάτης του Σαλάχ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο σεληνιασμένος Κέιν έβαλε τ' όνομά του πάνω κι από εκείνο του Πελέ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκουαρδιόλα: «Ο κόσμος έχει αφήσει ολομόναχη τη Γάζα - Επιτρέπουμε στο Ισραήλ να καταστρέφει έναν ολόκληρο λαό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να φωνάξει «παρών» μετά από οχτώ αγωνιστικές

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Προκριματικά Μουντιάλ: Σφραγίζουν εισιτήριο Γερμανία και Ολλανδία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη