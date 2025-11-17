Χειμερινοί Ολυμπιακοί 2026: To πρόγραμμα των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Η Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο Κορτίνα 2026» θα γίνει στην Αρχαία Ολυμπία στις 26 Νοεμβρίου (11:30) και η Παράδοση στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 4 Δεκεμβρίου (11.00), με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

To πρόγραμμα των δύο Τελετών, στην Αρχαία Ολυμπία και στο Παναθηναϊκό Στάδιο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ ΑΦΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

Αρχαία Ολυμπία - Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

11:15 Πέρας προσέλευσης επισήμων

Είσοδος Προεδρικής Φρουράς

Άφιξη της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, της προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι, και του προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρου Κούβελου.

11:30 Έναρξη Τελετής

Σχηματισμός Ολυμπιακών κύκλων από μαθητές του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

Ολυμπιακός Ύμνος - Έπαρση Ολυμπιακής Σημαίας (O Ολυμπιακός Ύμνος ερμηνεύεται από τη σοπράνο κολορατούρα Χριστίνα Πουλίτση)

Εθνικός Ύμνος Ιταλίας - Έπαρση Σημαίας Ιταλίας

Εθνικός Ύμνος Ελλάδας - Έπαρση Σημαίας Ελλάδας

(Οι Εθνικοί ύμνοι ερμηνεύονται από την παιδική χορωδία της Ιταλικής Σχολής Αθηνών)

Χαιρετισμός δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδη Παναγιωτόπουλου

Χαιρετισμός προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο Κορτίνα 2026», Τζιοβάνι Μαλάγκο.

Χαιρετισμός προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι

Χαιρετισμός προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρου Κούβελου

Είσοδος επισήμων στον Ναό της Ήρας

Τελετουργικό Αφήςτης Ολυμπιακής Φλόγας στον Ναό της Ήρας

Είσοδος Πρωθιέρειας Μαίρης Μηνά, Ιερειών και Κούρων με την Ολυμπιακή Φλόγα στο Αρχαίο Στάδιο

Xoρογραφία Ιερειών και Κούρων

Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Σκηνοθεσία - Χορογραφία: Άρτεμις Ιγνατίου

Μουσική Σύνθεση: Δημήτρης Παπαδημητρίου

(Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στην ΕΡΤ από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου). Ερμηνεία: Βερόνικα Δαβάκη. Ενδυμασίες: Μαίρη Κατράντζου

Παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας από την Πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά στoν πρώτο Λαμπαδηδρόμο, παγκόσμιο πρωταθλητή αλπικού σκι, Αλέξανδρο Γκιννή

Αναχώρηση πρώτου Λαμπαδηδρόμου για το Μνημείο Πιερ ντε Κουμπερτέν

Έναρξη Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας

Αποχώρηση της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα

12:34 Πέρας εκδήλωσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

Παναθηναϊκό Στάδιο - 4 Δεκεμβρίου

10:50 Πέρας προσέλευσης επισήμων

11:02 Πολιτιστικό-Αθλητικό δρώμενο Ελλάδας "Wolves Team | Gymnastics Club" σε χορογραφία της Ολυμπίας Δραγούμη, με συμμετοχή 60 χορευτών και «Αστερομάτα», ερμηνεία: Κλαυδία

Πολιτιστικό-Αθλητικό δρώμενο Ιταλίας με συμμετοχή 250 μαθητών από την Ιταλική Σχολή Αθηνών

Είσοδος Σημαιών

Μουσική Σύνθεση: Δημήτρης Παπαδημητρίου

Ερμηνεία: Μυρσίνη Μαργαρίτη

Ολυμπιακός Ύμνος - Έπαρση Ολυμπιακής Σημαίας (Τον Ολυμπιακό ύμνο ερμηνεύει η σοπράνο κολορατούρα Χριστίνα Πουλίτση, συνοδεία της Νεανικής Χορωδίας του Αθηναϊκού Ωδείου και της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ)

Μουσική: Σπύρος Σαμάρας, Ποίηση: Κωστής Παλαμάς, Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Οικονόμου, Μουσική διδασκαλία χορωδίας: Αλεξάνδρα Μητσοπούλου

Εθνικός Ύμνος Ιταλίας - Έπαρση Σημαίας Ιταλίας (Τον Ιταλικό ύμνο ερμηνεύει ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος, συνοδεία της Χορωδίας της ΕΡΤ και της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ). Μουσική διδασκαλία χορωδίας: Μιχάλης Παπαπέτρου

Εθνικός Ύμνος Ελλάδας - Έπαρση Σημαίας Ελλάδας (Τον Ελληνικό ύμνο ερμηνεύει ο τενόρος Γιάννης Χριστόπουλος, συνοδεία της χορωδίας της ΕΡΤ και της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ)

Είσοδος Πρωθιέρειας Μαίρης Μηνά, Ιερειών και Κούρων

Είσοδος Ολυμπιακής Φλόγας - Λαμπαδηδρομία εντός Σταδίου

Αφή Βωμού

(Η τελευταία λαμπαδηδρόμος, εκπρόσωπος της ομάδας Πόλο Γυναικών & παγκόσμια πρωταθλήτρια Ελένη Ξενάκη, θα ανάψει τον βωμό συνοδεία της Εθνικής Ομάδας)

Χορογραφία Ιερειών και Κούρων

Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Σκηνοθεσία -Χορογραφία: Άρτεμις Ιγνατίου, Μουσική Σύνθεση: Δημήτρης Παπαδημητρίου, Μουσική Εκτέλεση: Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ υπό την Διεύθυνση του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Ερμηνεία: Βερόνικα Δαβάκη. Ενδυμασίες: Μαίρη Κατράντζου

Χαιρετισμός προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρου Κούβελου

Χαιρετισμός προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο Κορτίνα 2026», Τζιοβάνι Μαλάγκο

Αφή Δάδας από την Πρωθιέρεια

Παράδοση της Δάδας από την Πρωθιέρεια στον πρόεδρο της ΕΟΕ, Ισίδωρο Κούβελο

Παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας από τον πρόεδρο της ΕΟΕ, Ισίδωρο Κούβελο, στον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής «Μιλάνο Κορτίνα 2026», Τζιοβάνι Μαλάγκο

Αποχώρηση Ολυμπιακής Φλόγας

12:13 Πέρας Τελετής