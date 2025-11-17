Οι διαφορετικοί, φετινοί Kίνα και Όρσιτς

Δύο ποδοσφαιριστές που έχουν παρουσιάσει πολύ διαφορετικό πρόσωπο συγκριτικά με τη περσινή σεζόν στην Πάφο, είναι οι Ντομίνγκοw Kίνα και Μίσλαφ Όρσιτς. Αμφότεροι συνέχισαν από την πρωταθληματική περσινή περίοδο στην Πάφο και φέτος έχουν έναν πιο πρωταγωνιστικό ρόλο. Γι΄αυτό και έχουν αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια φέτος στο πρωτάθλημα…

Ο Kίνα μετρά 10 συμμετοχές, 8 στο αρχικό σχήμα, ενώ έχει σκοράρει 4 γκολ, όντας μαζί με τον Ντράγκομιρ οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας. Ο Κροάτης από την άλλη, με επίσης 10 συμμετοχές, 6 στο αρχικό σχήμα, έχει βρει μία φορά δίχτυα.

Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο δείχνει να εμπιστεύεται σε αυτό το πρώτο στάδιο της σεζόν τους δύο συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι υπηρετούν το πλάνο του, όχι μόνο στο επιθετικό κομμάτι, αλλά και στο αμυντικό. Ειδικά ο Όρσιτς, τακτικά είναι άριστος. Ο Kίνα επίσης έχει βελτιώσει πάρα πολύ τον παράγοντα σκοραρίσματος, σταθεροποιώντας επίσης την απόδοσή του.

Πάντως, είναι ένα θέμα για τον Καρσέδο το γεγονός πως δυσκολεύεται να βρει γκολ η ομάδα του από τους «καθαρόαιμους» επιθετικούς του. Μαζί με τον Kίνα, συναντάμε στα τέσσερα γκολ και τον αρχηγό Βλαντ Ντράγκομιρ, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στην επίθεση το τελευταίο διάστημα.