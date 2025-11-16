Yπάρχει τεράστια διαφορά κι αυτό προβληματίζει

Και όμως υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην περσινή και την φετινή Ένωση. Και αγωνιστικά και βαθμολογικά και γκολ υπέρ και γκολ κατά. Παντού υπάρχουν διαφορές και είναι αυτό που προβληματίζει.

Ήταν καλύτερη

Και να σημειωθεί πώς πέρσι η Ένωση δεν είχε υπερ-ομάδα αφού μέχρι την τελευταία αγωνιστική ήταν με την θηλιά στον λαιμό. Και όμως παρά το ότι πέρσι σώθηκε με θαύμα στο χίλια του πρωταθλήματος η ομάδα ήταν καλύτερη από την φετινή. Φέτος βαδίζει και παραμιλάει…

Στο μείον 7

Σε σχέση με πέρσι την 10η αγωνιστική η Ένωση είναι στο μείον εφτά. Πέρσι με την συμπλήρωση της 10ης αγωνιστικής η ομάδα του Παραλιμνίου είχε 8 βαθμούς. Φέτος έχει μόνο ένα βαθμό. Είναι μια πολύ σημαντική διαφορά αφού με εκείνα τα δεδομένα ήταν διαφορετικό και το κλίμα και η ψυχολογία στο Τάσος Μάρκου.

Κάναντι και Γκούτμαν

Πέρσι την 10η αγωνιστική ήταν στην 12η θέση με δύο νίκες, δύο ισοπαλίες και έξι ήττες. Μάλιστα και οι δύο νίκες ήταν εκτός έδρας επί της Ομόνοιας Λευκωσίας με προπονητή τον Κάναντι και επί της Ομόνοιας 29 με προπονητή τον Γκούτμαν. Φέτος είναι στην τελευταία θέση χωρίς νίκη με μια ισοπαλία και εννέα ήττες. Ούτε ο Κάναντι γεύτηκε την χαρά της νίκης ούτε ο Φανγκέιρο. Πέρσι πέτυχε 5 γκολ και δέχθηκε 14. Φέτος πέτυχε 2 γκολ και δέχθηκε 23.