Γκουαρδιόλα: «Ο κόσμος έχει αφήσει ολομόναχη τη Γάζα - Επιτρέπουμε στο Ισραήλ να καταστρέφει έναν ολόκληρο λαό»

Οργή του Πεπ Γκουαρδιόλα για τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα, παίρνοντας ξεκάθαρη θέση.

Ξεκάθαρη θέση για τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα πήρε ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Σε συνέντευξή του στο «RAC1», ο Καταλανός τεχνικός εξέφρασε την οργή του για τα όσα λαμβάνουν χώρα στην Παλαιστίνη, λέγοντας πως ο κόσμος «την έχει αφήσει ολομόναχη» και ότι κανείς δεν κάνει τίποτα παρότι «το Ισραήλ καταστρέφει έναν ολόκληρο λαό».

«Είναι ένας αγώνας κάτι περισσότερο από συμβολικός. Στις μέρες μας, όλα είναι γνωστά σε αυτήν την αντιπαράθεση, αλλά οι Παλαιστίνιοι πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχει ένα μέρος του κόσμου που τους σκέφτεται», είπε αρχικά.

Ωστόσο, αυτός ήταν μόνο ο… πρόλογος των όσων θα ακολουθούσαν, με τον Γκουαρδιόλα να αναφέρεται ακόμη και στους ηγέτες των κρατών που δεν κάνουν κάτι για να βάλουν ένα τέλος όπως είπε χαρακτηριστικά. «Ο κόσμος έχει αφήσει την Παλαιστίνη ολομόναχη. Δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Δεν φταίνε που γεννήθηκαν εκεί. Τους επιτρέψαμε (στο Ισραήλ) να καταστρέψει έναν ολόκληρο λαό. Η ζημιά έχει ήδη γίνει και είναι ανεπανόρθωτη», συμπλήρωσε.

«Δεν μπορώ να φανταστώ ένα άτομο σε αυτόν τον κόσμο που θα μπορούσε να υπερασπιστεί τις σφαγές στη Γάζα. Τα παιδιά μας θα μπορούσαν να είναι εκεί και να δολοφονηθούν μόνο και μόνο επειδή γεννήθηκαν εκεί. Έχω πολύ λίγη εμπιστοσύνη στους ηγέτες. Κάνουν ό,τι χρειάζεται για να παραμείνουν στην εξουσία», ήταν τα καυστικά του λόγια προς τους ηγέτες των διάφορων κρατών.

Σημειώνει δε, ότι με κινητοποιήσεις και ενέργειες όπως στην Καταλονία και στο Μπιλμπάο στα ποδοσφαιρικά παιχνίδια των ομάδων, μπορεί ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο.

«Ο συμβολισμός βοηθά στην ευαισθητοποίηση, αλλά πίσω από αυτόν πρέπει να υπάρχει κάτι που να κινείται. Υπάρχει πάντα ένας λόγος για να διαδηλώσουμε, σε αυτήν την περίπτωση είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Είναι συμβολικός, αλλά είναι καλύτερο οι Παλαιστίνιοι να μπορούν να σκεφτούν ότι για λίγο είμαστε εκεί και ότι το στάδιο είναι μια χαρά», κατέληξε.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

