ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο σεληνιασμένος Κέιν έβαλε τ' όνομά του πάνω κι από εκείνο του Πελέ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο σεληνιασμένος Κέιν έβαλε τ' όνομά του πάνω κι από εκείνο του Πελέ!

Άλλα δυο γκολ, συμμετοχή σε 30 για τους... τρεις μήνες της φετινής σεζόν και το όνομά του να φιγουράρει πάνω από εκείνο του Πελέ. Not bad για τον Χάρι Κέιν και την εθνική ομάδα της Αγγλίας...

Ακόμα κι αν το παιχνίδι είχε διαδικαστικό χαρακτήρα στα Τίρανα, ο Χάρι Κέιν ήταν εκεί για να μετατρέψει σε γκολ δυο πολύ καλές στιγμές των «τριών λιονταριών» στην περιοχή του Στρακόσα και φτάσει η εθνική ομάδα της Αγγλίας στο 2-0 επί των Αλβανών, στο φινάλε των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Η ομάδα του Τούχελ έκανε το ιστορικό 8x8 με clean sheet σε όλες τις αναμετρήσεις της προκριματικής φάσης, με τον νυν φορ της Μπάγερν Μονάχου να έχει πλέον συμμετοχή σε 30 τέρματα στη φετινή σεζόν μέχρι και τα μέσα του Νοέμβρη, ενώ, με τη φανέλα με το εθνόσημο έφτασε αισίως στα 78. Φυσικά και μιλάμε για τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Άγγλων, ωστόσο, πλέον, η επίδοση του Κέιν είναι τέτοια που του προσφέρει ακόμα έναν σπουδαίο λόγο για να καμαρώνει.

Πιο συγκεκριμένα, έχει σκοράρει περισσότερες φορές ως μέλος της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, απ' όσες το κατάφερε ο τεράστιος, Πελέ, που είχε μείνει σε 77 γκολ σε 92 συμμετοχές με τη «σελεσάο». Ο Άγγλος legend έχει μεν 78 γκολ, αλλά τα πέτυχε σε 112 εμφανίσεις με τo εθνόσημο. Βέβαια, ο εκλιπών και εκ των σπουδαιότερων ποδοσφαιριστών που εμφανίστηκαν ποτέ, έχει να επιδείξει και την κατάκτηση τριών Παγκοσμίων Κυπέλλων στο βιογραφικό του...

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο δύσκολος δρόμος της Ένωσης... με βάση τις αποτυχίες των προηγούμενων χρόνων

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Eπισημοποιήθηκε η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι διαφορετικοί, φετινοί Kίνα και Όρσιτς

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παίκτης στην Ισπανία μπήκε αλλαγή και αποβλήθηκε μετά από 20 δευτερόλεπτα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτός είναι ο αντικαταστάτης του Σαλάχ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο σεληνιασμένος Κέιν έβαλε τ' όνομά του πάνω κι από εκείνο του Πελέ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκουαρδιόλα: «Ο κόσμος έχει αφήσει ολομόναχη τη Γάζα - Επιτρέπουμε στο Ισραήλ να καταστρέφει έναν ολόκληρο λαό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να φωνάξει «παρών» μετά από οχτώ αγωνιστικές

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Προκριματικά Μουντιάλ: Σφραγίζουν εισιτήριο Γερμανία και Ολλανδία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κέρκεζ: «Στόχος μας οι θέσεις 5-8, να αλλάξουμε την ψυχολογία της ομάδας»

Ελλάδα

|

Category image

Σπανός: «Στόχος του Ατρομήτου και σε άλλες περιόδους ο Κέρκεζ - Δέχομαι την κριτική, αλλά όχι την ισοπέδωση»

Ελλάδα

|

Category image

ΜακΚίνλεϊ Ράιτ: «Έχω ακούσει ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι τρελοί»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μπέος: «Ο μεγάλος Παναθηναϊκός θα ξαναπάρει πρωτάθλημα όταν αφήσει το τιμόνι του ο Αλαφούζος»

Ελλάδα

|

Category image

Αντσελότι: «Είμαι σίγουρος πως ο Ρονάλντο θα φτάσει τα 1.000 γκολ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σε ποια θέση της παγκόσμιας κατάταξης έκλεισαν το 2025 Τσιτσιπάς και Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη