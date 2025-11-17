Ο σεληνιασμένος Κέιν έβαλε τ' όνομά του πάνω κι από εκείνο του Πελέ!

Ακόμα κι αν το παιχνίδι είχε διαδικαστικό χαρακτήρα στα Τίρανα, ο Χάρι Κέιν ήταν εκεί για να μετατρέψει σε γκολ δυο πολύ καλές στιγμές των «τριών λιονταριών» στην περιοχή του Στρακόσα και φτάσει η εθνική ομάδα της Αγγλίας στο 2-0 επί των Αλβανών, στο φινάλε των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Η ομάδα του Τούχελ έκανε το ιστορικό 8x8 με clean sheet σε όλες τις αναμετρήσεις της προκριματικής φάσης, με τον νυν φορ της Μπάγερν Μονάχου να έχει πλέον συμμετοχή σε 30 τέρματα στη φετινή σεζόν μέχρι και τα μέσα του Νοέμβρη, ενώ, με τη φανέλα με το εθνόσημο έφτασε αισίως στα 78. Φυσικά και μιλάμε για τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Άγγλων, ωστόσο, πλέον, η επίδοση του Κέιν είναι τέτοια που του προσφέρει ακόμα έναν σπουδαίο λόγο για να καμαρώνει.

Πιο συγκεκριμένα, έχει σκοράρει περισσότερες φορές ως μέλος της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, απ' όσες το κατάφερε ο τεράστιος, Πελέ, που είχε μείνει σε 77 γκολ σε 92 συμμετοχές με τη «σελεσάο». Ο Άγγλος legend έχει μεν 78 γκολ, αλλά τα πέτυχε σε 112 εμφανίσεις με τo εθνόσημο. Βέβαια, ο εκλιπών και εκ των σπουδαιότερων ποδοσφαιριστών που εμφανίστηκαν ποτέ, έχει να επιδείξει και την κατάκτηση τριών Παγκοσμίων Κυπέλλων στο βιογραφικό του...