Eπισημοποιήθηκε η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου»

Eπισημοποιήθηκε η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου»

O κόσμος της Μπαρτσελόνα θα ξαναμπεί στο «Καμπ Νόου» σε ελάχιστες μέρες από τώρα

Η Μπαρτσελόνα έπειτα από 2,5 χρόνια μακριά από το «σπίτι» της, επιστρέφει στο «Καμπ Νόου» που έχει αποκτήσει τώρα πια παντελώς ανανεωμένη μορφή, έπειτα από τις εργασίες ανακαίνισης που έλαβαν χώρα όλο αυτό το διάστημα.

Επίσημα, πλέον, οι «μπλαουγκράνα» θα βρεθούν ξανά στο «σπίτι» τους, το προσεχές Σάββατο, 22 Νοεμβρίου, στο εντός έδρας παιχνίδι με την Μπιλμπάο για τη LaLiga!

Πριν από μερικές μέρες φιλοξενήθηκαν αρκετές χιλιάδες οπαδοί σε μια ανοιχτή προπόνηση για να πάρει και ο κόσμος μια πρώτη γεύση από τους νέους χώρους της νέας μορφής του «Καμπ Νόου» και τώρα πια η κλεψύδρα έχει αδειάσει και το εμβληματικό γήπεδο θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα για... μόνιμη εγκαταστάση.

 

 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβαστε ακομη