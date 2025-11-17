Κ. Στρατής: «Ξέρουμε τι πήγε λάθος το καλοκαίρι»

Στον ΣΠΟΡ FM 95.0 μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου Κώστας Στρατής και αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα θέματα της ομάδας. Αναλυτικά:

Για το διαζύγιο με τον Φανγκουέιρο: «Το διοικητικό συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρία αποφάσισε όπως προχωρήσει στην αντικατάσταση του κύριου Φανγκουέιρο. Είναι από τις δύσκολες στιγμές που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο ποδόσφαιρο. Οφείλαμε να αντιδράσουμε και να κάνουμε κάτι που στο δικό μας μυαλό μπορεί να βοηθήσει την ομάδα και αυτό κάναμε. Αυτό το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο είναι τα αποτελέσματα».

Για το ρόστερ: «Πιστεύουμε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να παίξει και καλύτερα. Έχει αρκετούς καλούς παίκτες και μπορεί να αντιδράσει. Ξέρουμε τι πήγε λάθος το καλοκαίρι. Όταν δείχνεις τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη και στο τέλος έχεις αυτά τα αποτελέσματα, σίγουρα δεν είναι ό,τι καλύτερο. Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά εμάς. Δώσαμε τα κλειδιά στον κύριο Κάναντι αλλά δυστυχώς τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά τα οποία περιμέναμε ότι θα ήταν».

Για τον Γιώργο Κοσμά: «Εάν μέχρι την Παρασκευή δεν προχωρήσουμε σε νέο προπονητή, στον πάγκο με την Ανόρθωση θα είναι ο κύριος Κοσμά».

Για τον επόμενο προπονητή: «Θα θέλαμε έναν προπονητή που να γνωρίζει την κυπριακή πραγματικότητα ».

Αν είναι στους υποψηφίους ο Γαρπόζης: «Δεν μπορώ να απαντήσω. Ο Γαρπόζης είναι ένας καλός προπονητής που πήρε καλά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Εάν είναι στο τραπέζι το όνομά του θα συζητηθεί».

Για το ματς με την Ανόρθωση: «Είναι κάτι σαν τοπικό ντέρμπι. Η Ανόρθωση είναι βελτιωμένη στα τελευταία παιχνίδια. Θέλουμε να πάρουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι για να κάνουμε τη δική μας αντεπίθεση».

Για τον κόσμο: «Είναι δικαιολογημένη η απογοήτευση του κόσμου. Πρέπει να μείνουμε δίπλα στην ομάδα, ανεξάρτητα εάν διαισθάνεται ο κόσμος ότι έχουν γίνει κάποια λάθη στον προγραμματισμό. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος».

Για τη μεταγραφική ενίσχυση: «Αυτό είναι αυτονόητο. Εάν πιστέψουμε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να αντεπιτεθεί, σίγουρα θα προχωρήσουμε σε ενίσχυση».