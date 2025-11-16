Τέλος και ο Φανκγουέιρο από την Ένωση - Θητεία πέντε παιχνιδιών!

Πέντε ματς κράτησε η θητεία του Κάρλος Φανκγουέιρο στον πάγκο της Ένωσης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Παραλιμνίου.

Στη διάρκεια της θητείας του, οι βυσσινί δέχθηκαν τέσσερις ήττες στο πρωτάθλημα, χάνοντας από ΑΕΛ (3-0), Ομόνοια (0-2), Εθνικό (5-1) και ΑΕΚ (0-2), ενώ πήραν μία νίκη στο κύπελλο επί του Χαλκάνορα (2-0).

Έτσι, η Ένωση βρίσκεται πλέον στη διαδικασία για εξεύρεση του τρίτου προπονητή της χρονιάς, καθώς είχαν ξεκινήσει τη χρονιά με τον Νταμίρ Κάναντι.

Θυμίζουμε ότι μετά από δέκα αγωνιστικής η Ένωση βρίσκεται στον πυθμένα του βαθμολογικού πίνακα με μόλις ένα βαθμό.