Eυκαιρία σε ποδοσφαιριστές που δεν είχαν αρκετό χρόνο συμμετοχής θα δώσει ο Απόστολος Μάντζιος στον φιλικό αγώνα της Εθνικής μας ομάδας απέναντι στην Εσθονία που θα γίνει την Τρίτη (18/11).

Για τον αγώνα: «Κλείνουμε τη χρονιά με ένα αντίπαλο που είναι στα μέτρα μας όσον αφορά το ranking της UEFA, είμαστε κοντά. Θα δώσουμε ευκαιρίες σε παίκτες που δεν έχουν πολλά λεπτά συμμετοχής, όλοι αποτελούν μέλη της ομάδας και όλοι έχουν την εμπιστοσύνη μου. Θέλω να είναι συνεπείς σε αυτά που θα πούμε και να πάμε αποφασιστικά να κλείσουμε ιδανικά τη χρονιά».

Για τον απολογισμό των προκριματικών: «Το πρόσημο είναι θετικό. Δημιουργήσαμε τις βάσεις για να χτίσουμε για τις επόμενες διοργανώσεις. Ένα από τα βασικά προβλήματα ήταν η νοοτροπία. Παρουσιάσαμε άλλα στοιχεία μια ομάδα που δεν τα παρατά ποτέ, που παλεύει και επιστρέψαμε δύο φορές από σε βάρος μας αποτελέσματα. Είμαι και λίγο στενοχωρημένος από τα αποτελέσματα, δεν ξέρω αν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε πρόκριση στα μπαράζ, όμως σε κάποια παιχνίδια δικαιούμασταν κάτι παραπάνω βάσει της απόδοσης μας».

Για το ποιοι θα είναι οι στόχοι στις επόμενες διοργανώσεις: «Δεν είμαστε από τα φαβορί, θα δούμε και την κλήρωση. Στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε, να κυνηγάμε τη νίκη σε κάθε παιχνίδι και αν μπορέσουμε να χτυπήσουμε και την άνοδο στη Β' Κατηγορία του Nations League».

Από πλευράς παίκτων στο πάνελ ήταν ο Νικόλας Κούτσακος, ο οποίος ανάφερε: «Είναι ο αγώνας με τον οποίο κλείνουμε τη χρονιά. Δε θα τον δούμε ως ένα φιλικό αλλά ως ένα αγώνα που θα δώσει συνέχεια στην καλή προσπάθεια που κάναμε σε αυτή τη διοργάνωση και θα τα δώσουμε όλα στο γήπεδο».