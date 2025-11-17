Να φωνάξει «παρών» μετά από οχτώ αγωνιστικές

Η προετοιμασία του Απόλλωνα για το ντέρμπι της επανέναρξης με την Ομόνοια στο «Αλφαμέγα» θα μπει στην τελική της ευθεία αυτή τη βδομάδα. Οι γαλάζιοι έχουν δύσκολο ομολογουμένως έργο απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος έως τώρα, ενώ ταλαιπωρούνται επίσης από πολλά αγωνιστικά προβλήματα.

Να σημειώσουμε εδώ πως αμφίβολοι για το ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής στη Λεμεσό είναι οι Μαλεκκίδης, Γκασπάρ, Βάισμπεκ και Μάρκες.

Από εκεί και πέρα, η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή, η οποία βρίσκεται στην έκτη θέση με 16 βαθμούς και στο -5 από την πέμπτη ΑΕΚ, εάν θέλει να συνεχίσει να έχει βλέψεις για τις πιο ψηλές θέσεις της βαθμολογίας θα πρέπει να κερδίσει ένα μεγάλο παιχνίδι. Αυτό με την Ομόνοια της δίνει αυτή την ευκαιρία να δηλώσει «παρών» στην προσπάθεια για έξοδο στην Ευρώπη.. Όπως έκανε στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος όταν πέρασε από το «Στέλιος Κυριακίδης» επικρατώντας της Πάφου με 1-0 κόντρα σε όλες τις προβλέψεις.