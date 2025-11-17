Ο προπονητής της Νιγηρίας κατηγορεί παίκτη της ΛΔ Κονγκό ότι έκανε «βουντού»

Ο προπονητής της Εθνικής Νιγηρίας κατηγόρησε έναν παίκτη της ΛΔ Κονγκό ότι έκανε «βουντού» την Κυριακή, στη διάρκεια της ήττας των «Σούπερ Αετών» στα πέναλτι εναντίον των Κονγκολέζων, στον αγώνα που εξασφάλισε τη θέση της χώρας του στα διηπειρωτικά πλέι οφ για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

«Κατά τη διάρκεια των πέναλτι ο Κονγκολέζος έκανε βουντού όλη την ώρα, όλη την ώρα, γι' αυτό ήμουν θυμωμένος μαζί του», εξήγησε ο Έρικ Τσέλε στον Τύπο μετά τον πολύ κλειστό αγώνα (1-1 μετά την παράταση), που έδωσε στη ΛΔ Κονγκό τη νίκη μετά από μια τεταμένη διαδικασία πέναλτι (4-3) στο Ραμπάτ.

«Το έκανε με νερό ή κάτι τέτοιο», πρόσθεσε ο Μάλι, κουνώντας το χέρι του στον αέρα. Αφού οι Κονγκολέζοι μετέτρεψαν το τέταρτο πέναλτι σε γκολ, ο Τσέλε έτρεξε προς τον αντίπαλο πάγκο, εμφανώς έξαλλος με ένα μέλος του προπονητικού επιτελείου της ομάδας του Κονγκό, σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Νιγηρία θα απουσιάσει από δύο συνεχόμενα Παγκόσμια Κύπελλα, αφού δεν είχαν καταφέρει να προκριθούν στο Μουντιάλ του 2022, στο Κατάρ.

Η ομάδα από το πιο πυκνοκατοικημένο έθνος της Αφρικής θεωρούνταν ευρέως το φαβορί εναντίον των Κονγκολέζων σε αυτόν τον κρίσιμο αγώνα. Για να φτάσουν στο πρώτο τους Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 1974, οι Κονγκολέζοι θα πρέπει πρώτα να περάσουν από τα διηπειρωτικά πλέι οφ του Μαρτίου.

Ο Έρικ Τσέλε, πρώην προπονητής του Μάλι (2022-2024), το οποίο οδήγησε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2023, ορίστηκε προπονητής της Νιγηρίας στις αρχές του έτους, με αποστολή την πρόκριση της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.