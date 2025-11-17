ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παίκτης στην Ισπανία μπήκε αλλαγή και αποβλήθηκε μετά από 20 δευτερόλεπτα!

Παίκτης στην Ισπανία μπήκε αλλαγή και αποβλήθηκε μετά από 20 δευτερόλεπτα!

Δεν τον λες και... χρυσή αλλαγή τον παίκτη στην Ισπανία που μπήκε σαν αλλαγή και αποβλήθηκε μόλις 20 δευτερόλεπτα μετά.

Τα έκανε «θάλασσα» ένας ποδοσφαιριστής της Χετάφε Β σε αγώνα με την Λας Πάλμας Ατλέτικο για την τέταρτη κατηγορία της Ισπανίας.

Ο Αλμπέρτο Ρίσκο, περί ου ο λόγος, πέρασε σαν αλλαγή στο ματς στα 70 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα και μόλις 20 δευτερόλεπτα μετά αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα.

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη