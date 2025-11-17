Παίκτης στην Ισπανία μπήκε αλλαγή και αποβλήθηκε μετά από 20 δευτερόλεπτα!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δεν τον λες και... χρυσή αλλαγή τον παίκτη στην Ισπανία που μπήκε σαν αλλαγή και αποβλήθηκε μόλις 20 δευτερόλεπτα μετά.
Τα έκανε «θάλασσα» ένας ποδοσφαιριστής της Χετάφε Β σε αγώνα με την Λας Πάλμας Ατλέτικο για την τέταρτη κατηγορία της Ισπανίας.
Ο Αλμπέρτο Ρίσκο, περί ου ο λόγος, πέρασε σαν αλλαγή στο ματς στα 70 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα και μόλις 20 δευτερόλεπτα μετά αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα.