Παίκτης στην Ισπανία μπήκε αλλαγή και αποβλήθηκε μετά από 20 δευτερόλεπτα!

Τα έκανε «θάλασσα» ένας ποδοσφαιριστής της Χετάφε Β σε αγώνα με την Λας Πάλμας Ατλέτικο για την τέταρτη κατηγορία της Ισπανίας.

Ο Αλμπέρτο Ρίσκο, περί ου ο λόγος, πέρασε σαν αλλαγή στο ματς στα 70 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα και μόλις 20 δευτερόλεπτα μετά αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα.