Έρχεται βαρυφορτωμένο πρόγραμμα για την ΑΕΚ

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Οκτώ αγώνες, οι οποίοι θα καθορίσουν, σε μεγάλο βαθμό, τις βλέψεις που θα έχει η ομάδα στον μαραθώνιο.

Οκτώ παιχνίδια σε διάστημα περίπου ενός μηνός θα κληθεί να δώσει η ΑΕΚ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος μέχρι την επόμενη διακοπή των Χριστουγέννων. Οκτώ αγώνες, τα αποτελέσματα των οποίων θα καθορίσουν, σε μεγάλο βαθμό, τις βλέψεις που θα έχει η ομάδα στον μαραθώνιο του πρωταθλήματος αλλά και στο Conference League. Στο πλαίσιο του πρωταθλήματος οι κιτρινοπράσινοι θα κληθούν να δώσουν μέχρι τα Χριστούγεννα πέντε παιχνίδια, τα τρία απ’ αυτά εκτός έδρας.

Συγκεκριμένα, κατά σειρά θα αναμετρηθούν με τους Ολυμπιακό (εκτός), Ακρίτα Χλώρακας (εκτός), Εθνικό Άχνας (εντός), Ομόνοια (εντός) και ΑΕΛ (εκτός). Μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την Ανόρθωση στην «Αρένα» (04/01). Όσον αφορά τη League Phase του Conference League, το συγκρότημα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ θα δώσει τρία παιχνίδια, τα δύο εκτός έδρας, τα οποία θα καθορίσουν εάν η ομάδα θα εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο της οκτάδας και φυσικά την πρόκρισή της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι Λαρνακείς θα ταξιδέψουν στην Κροατία για να αναμετρηθούν με τη Ριέκα, στη μακρινή Σουηδία για να κοντραριστούν με τη Χάκεν, ενώ στην τελευταία αγωνιστική θα υποδεχθούν τη Σκεντίγια Βορείου Μακεδονίας. Υπολογίζεται ότι με συνολική συγκομιδή 4-5 βαθμών απ’ αυτά τα ματς η ΑΕΚ θα καταφέρει να πλασαριστεί στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Conference, κάτι που θα συνιστά μεγάλη επιτυχία για το σωματείο.

