Κέρκεζ: «Στόχος μας οι θέσεις 5-8, να αλλάξουμε την ψυχολογία της ομάδας»

Αναλυτικά τα όσα είπε:

“Καλησπέρα σε όλους. Υπήρχαν ευκαιρίες να έρθω πιο μπροστά, αλλά δεν έγινε πραγματικότητα. Είμαι έτοιμος να βοηθήσω και να κάνουμε καλύτερα πράγματα. Θέλουμε θετική ενέργεια, δουλειά στην προπόνηση. Είναι καλοί παίκτες. Ευχαριστώ για όλα, να έχουμε καλή σεζόν”.

Για το αν περιμένουμε μεγάλες αλλαγές και για το αν έχει μιλήσει για μεταγραφές: “Καταρχάς γνωρίζω ότι ο προηγούμενος προπονητής άλλαξε και σύστημα. Έχουμε κάνει ανάλυση, αλλά πρέπει να δούμε και τους παίκτες που ήταν έξω. Έχουμε μεγάλο ρόστερ, όποιος παίζει πρέπει να δίνει το καλύτερο. Όχι δεν έχουμε μιλήσει για τις μεταγραφές. Έχουμε τον μεγαλομέτοχο και τον Τεχνικό Διευθυντή που τα ξέρουν καλά, εμένα τώρα με ενδιαφέρει η δουλειά”.

Για τον στόχο της ομάδας: “Σίγουρα στόχος είναι η ομάδα να μπει στο playoffs για τις θέσεις 5-8, αλλά πρώτα να αλλάξουμε ψυχολογία. Θέλουμε θετική ενέργεια. Τίποτα στη ζωή δεν είναι εύκολο. Στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι εύκολο. Είχαμε και κάποιους παίκτες έξω. Πιστεύω μέχρι τα Χριστούγεννα να έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα. Μπορεί η ομάδα να παίζει λίγο πιο aggressive. Δεν πρέπει να μιλάμε πολύ, προέχει η δουλειά”.

Για την αγωνιστική φιλοσοφία: “Πάντα έχω σεβασμό και προπονητές. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει η τύχη, εγώ έχω φιλοσοφία, αλλά πρέπει να βλέπεις τι θέλει η ομάδα. Ο Ατρόμητος είναι ομάδα που θέλει να παίζει καλή μπάλα. Δεν είναι μόνο να κερδίσει. Σίγουρα, θέλουμε αποτελέσματα να αλλάξουμε κλίμα, θέλουμε να παίζουμε καλύτερα. Δεν ξέρω ότι η ομάδα δεν έπαιζε καλά, είναι νορμάλ με τα κακά αποτελέσματα να αλλάζει η ψυχολογία. Επίσης πρέπει να ξέρει ο προπονητής σε ποια ομάδα ήρθε. Οι άνθρωποι ήξεραν πώς δουλεύω και γι’ αυτό με έφεραν, θέλουμε ο κόσμος να είναι ευχαριστημένος που βλέπει την ομάδα”.

Πόσο εύκολο είναι το πάντρεμα αποτελεσμάτων και ανάδειξης ποδοσφαιριστών: “Η ομάδα όπως ο Ατρόμητος, πάντα έχει στόχο να βάλει παιδιά από ακαδημία. Έχουμε παιδιά που θέλουν δουλειά, υπομονή, εξαρτάται όπως και από αυτούς. Δεν έχω πρόβλημα αν είναι 18 ή 35. Εξαρτάται από την προπόνηση, εάν θέλει να παίζει μπάλα και τι θέλει. Έχουμε Έλληνες παίκτες, με ταλέντο και χαρακτήρα, εάν μπορούσαμε να έχουμε 1-2 παιδιά από ακαδημία, θα ήταν σούπερ. Στόχος μου να βελτιωθεί το ρόστερ, να παίζουν καλύτερα”