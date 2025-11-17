ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κέρκεζ: «Στόχος μας οι θέσεις 5-8, να αλλάξουμε την ψυχολογία της ομάδας»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κέρκεζ: «Στόχος μας οι θέσεις 5-8, να αλλάξουμε την ψυχολογία της ομάδας»

O Ντούσαν Κέρκεζ παρουσιάστηκε επίσημα από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ατρόμητος, Γιώργο Σπανό και παρέθεσε τις πρώτες του δηλώσεις ως αντικαταστάτης του Λεωνίδα Βόκολου.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

“Καλησπέρα σε όλους. Υπήρχαν ευκαιρίες να έρθω πιο μπροστά, αλλά δεν έγινε πραγματικότητα. Είμαι έτοιμος να βοηθήσω και να κάνουμε καλύτερα πράγματα. Θέλουμε θετική ενέργεια, δουλειά στην προπόνηση. Είναι καλοί παίκτες. Ευχαριστώ για όλα, να έχουμε καλή σεζόν”.

Για το αν περιμένουμε μεγάλες αλλαγές και για το αν έχει μιλήσει για μεταγραφές: “Καταρχάς γνωρίζω ότι ο προηγούμενος προπονητής άλλαξε και σύστημα. Έχουμε κάνει ανάλυση, αλλά πρέπει να δούμε και τους παίκτες που ήταν έξω. Έχουμε μεγάλο ρόστερ, όποιος παίζει πρέπει να δίνει το καλύτερο. Όχι δεν έχουμε μιλήσει για τις μεταγραφές. Έχουμε τον μεγαλομέτοχο και τον Τεχνικό Διευθυντή που τα ξέρουν καλά, εμένα τώρα με ενδιαφέρει η δουλειά”.

Για τον στόχο της ομάδας: “Σίγουρα στόχος είναι η ομάδα να μπει στο playoffs για τις θέσεις 5-8, αλλά πρώτα να αλλάξουμε ψυχολογία. Θέλουμε θετική ενέργεια. Τίποτα στη ζωή δεν είναι εύκολο. Στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι εύκολο. Είχαμε και κάποιους παίκτες έξω. Πιστεύω μέχρι τα Χριστούγεννα να έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα. Μπορεί η ομάδα να παίζει λίγο πιο aggressive. Δεν πρέπει να μιλάμε πολύ, προέχει η δουλειά”.

Για την αγωνιστική φιλοσοφία: “Πάντα έχω σεβασμό και προπονητές. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει η τύχη, εγώ έχω φιλοσοφία, αλλά πρέπει να βλέπεις τι θέλει η ομάδα. Ο Ατρόμητος είναι ομάδα που θέλει να παίζει καλή μπάλα. Δεν είναι μόνο να κερδίσει. Σίγουρα, θέλουμε αποτελέσματα να αλλάξουμε κλίμα, θέλουμε να παίζουμε καλύτερα. Δεν ξέρω ότι η ομάδα δεν έπαιζε καλά, είναι νορμάλ με τα κακά αποτελέσματα να αλλάζει η ψυχολογία. Επίσης πρέπει να ξέρει ο προπονητής σε ποια ομάδα ήρθε. Οι άνθρωποι ήξεραν πώς δουλεύω και γι’ αυτό με έφεραν, θέλουμε ο κόσμος να είναι ευχαριστημένος που βλέπει την ομάδα”.

Πόσο εύκολο είναι το πάντρεμα αποτελεσμάτων και ανάδειξης ποδοσφαιριστών: “Η ομάδα όπως ο Ατρόμητος, πάντα έχει στόχο να βάλει παιδιά από ακαδημία. Έχουμε παιδιά που θέλουν δουλειά, υπομονή, εξαρτάται όπως και από αυτούς. Δεν έχω πρόβλημα αν είναι 18 ή 35. Εξαρτάται από την προπόνηση, εάν θέλει να παίζει μπάλα και τι θέλει. Έχουμε Έλληνες παίκτες, με ταλέντο και χαρακτήρα, εάν μπορούσαμε να έχουμε 1-2 παιδιά από ακαδημία, θα ήταν σούπερ. Στόχος μου να βελτιωθεί το ρόστερ, να παίζουν καλύτερα”

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αντσελότι: «Ο Νεϊμάρ χρειάζεται να ξαναβρεί χρόνο συμμετοχής»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ανάγκη και η παράδοση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ανώτερος και... πρώτο βήμα για τον Παφιακό

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εμπαπέ και Παρί... ανταλλάζουν μηνύσεις!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο ΓΣΠ για να σπάσει το ρόδι

ΑΕΛ

|

Category image

Στις 15 Ιανουαρίου 2026 η 53η Γιορτή των Αρίστων της ΕΑΚ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Απογοητευμένοι γιατί πιστεύαμε στην πρόκριση στο Μουντιάλ 2026»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Περέιρα τα κατάφερε!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μπενζεμά: «Βλέπω τον εαυτό μου στο ποδόσφαιρο για άλλα δύο χρόνια»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκοράρει ο Μοντνόρ, μάλλον κερδίζεις!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Oλοκλήρωσε για τον τελευταίο αγώνα του 2025 η Εθνική Κύπρου

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Χειμερινοί Ολυμπιακοί 2026: To πρόγραμμα των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα Άρη, ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα, Κίρζη και Αυγουστή ο Μάντζιος

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Δημιουργήσαμε τις βάσεις για να χτίσουμε για τις επόμενες διοργανώσεις»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Έρχεται βαρυφορτωμένο πρόγραμμα για την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη