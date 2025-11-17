Υποψηφιότητα Γαρπόζη για τον πάγκο της Ένωσης

Ο Αλέξης Γαρπόζης είναι από τις πιο πιθανές επιλογές για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου, μετά την αποχώρηση του Κάρλος Φανγκουέιρο. Η ομάδα βρίσκεται σε δύσκολη θέση, χωρίς νίκη σε δέκα ματς, και ψάχνει τον προπονητή που θα την ανεβάσει ψυχολογικά και βαθμολογικά.

Η διοίκηση της Ένωσης φαίνεται να έχει σε περίοπτη θέση στη λίστα τον 45χρονο Κύπριο κόουτς, ο οποίος, ως γνωστό, ολοκλήρωσε πρόσφατα τη συνεργασία του με τον Ακρίτα.

Ο Γαρπόζης γνωρίζει ήδη το ρόστερ της ομάδας, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να αναλάβει γρήγορα δράση.