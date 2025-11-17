ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αυτός είναι ο αντικαταστάτης του Σαλάχ

Στο πρόσωπο του άσου της Μπάγερν Μονάχου βλέπουν στη Λίβερπουλ τον ιδανικό αντικαταστάτη του Μοχάμεντ Σαλάχ, εφόσον αποχωρήσει τελευταίος.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ανακηρύχθηκε παίκτης της περασμένης σεζόν στην Premier League, αφού ο Αιγύπτιος σταρ είχε μια εξαιρετική ατομική σεζόν οδηγώντας τη Λίβερπουλ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το καλοκαίρι είχε μεγάλες προτάσεις για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία, αλλά τελικά έμεινε στο «Ανφιλντ».

Η προοπτική όμως να παίξει στη Saudi Pro League παραμένει ανοικτή. Σύμφωνα με την πρόσφατα ρεπορτάζ στον αγγλικό Τύπο ο Σαλάχ δεν είναι πλέον χαρούμενος στην Αγγλία και στο τέλος της σεζόν σκέφτεται ν' αποχωρήσει από την Premier League με την Αλ Ιτιχάντ να είναι έτοιμη να του δώσει 300 εκατ. ευρώ για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και 80 εκατ. στη Λίβερπουλ για να πάρει τα δικαιώματα του!

Αν τελικά ο Αιγύπτιος άσος αποφασίσει το καλοκαίρι να φύγει από την Premier League για να παίξει στη Saudi Pro League, τότε η Λίβερπουλ θα κάνει τα πάντα για να πάρει τον Μίκαελ Ολίσε από την Μπάγερν Μονάχου για να καλύψει το κενό του στη δεξιά επιθετική πτέρυγα των «κόκκινων».

Το κασέ του 23χρονου Γάλλου διεθνή επιθετικού ξεπερνά πλέον τα 100 εκατ. ευρώ, αλλά η διοίκηση της Μπάγερν αρνείται να μπει στην κουβέντα για την παραχώρηση του και μάλιστα τού προσφέρει νέο συμβόλαιο συνεργασίας. Συγκεκριμένα θέλει να επεκτείνει το συμβόλαιο του για δύο επιπλέον χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2031, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του από τα πέντε στα οκτώ εκατ. ευρώ. Ο Γάλλος εξτρέμ από το 2024 όταν και μετακινήθηκε από την Κρίσταλ Πάλας στο Μόναχο, αντί 68 εκατ. ευρώ, έχει συνολικά 26 γκολ και 29 ασίστ σε 66 αγώνες με τη φανέλα της Μπάγερν.

