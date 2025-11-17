Προκριματικά Μουντιάλ: Σφραγίζουν εισιτήριο Γερμανία και Ολλανδία

Η σημερινή ημέρα μοιάζει περισσότερο με… τυπική διαδικασία για Γερμανία και Ολλανδία, που βρίσκονται μια ανάσα από το να «κλειδώσουν» οριστικά την απευθείας παρουσία τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και θα χρειαστεί να συμβούν «σημεία και τέρατα» για να μην το κάνουν. Και οι δύο έχουν τα πάντα στα χέρια τους, αλλά και αντιπάλους που δύσκολα μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα.

Στον πρώτο όμιλο, η Γερμανία υποδέχεται τη Σλοβακία, γνωρίζοντας ότι ακόμη κι ένας βαθμός αρκεί για να εξασφαλίσει την πρωτιά. Οι Γερμανοί έχουν ήδη σφραγίσει θέση στην πρώτη δυάδα, όμως θέλουν να αποφύγουν τα play-offs και να καθαρίσουν απόψε την υπόθεση πρόκριση.

Η Σλοβακία δεν είναι αμελητέα ποσότητα (κέρδισε 2-0 τη Γερμανία στην έδρα της άλλωστε), έχει επίσης κλειδώσει θέση στο Top-2, όμως για να πάρει την πρωτιά θα χρειαστεί νίκη μέσα στην έδρα των «πάντσερ», κάτι που φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο.

Ακόμη πιο ξεκάθαρη είναι η κατάσταση στον 7ο όμιλο, όπου η Ολλανδία αντιμετωπίζει εντός έδρας τη Λιθουανία. Οι «οράνιε» έχουν 17 βαθμούς και προκρίνονται ως πρώτοι με ισοπαλία ή νίκη, αλλά και σε περίπτωση που η Πολωνία δεν κερδίσει τη Μάλτα.

Στην πράξη, μόνο ένα ακραίο σενάριο μπορεί να τους στερήσει την κορυφή: η ήττα από τη Λιθουανία και ταυτόχρονη νίκη της Πολωνίας. Ακόμη κι έτσι, τα κριτήρια ισοβαθμίας (διαφορά τερμάτων, γκολ, fair play) παραμένουν υπέρ των Ολλανδών, οι οποίοι έχουν καλύτερο συνολικό προφίλ (στο +13 η διαφορά των γκολ των Ολλανδών από τους Πολωνούς).

Η Λιθουανία δεν έχει καμία ελπίδα για πρόκριση και, με μόλις 3 βαθμούς, δύσκολα θα σταθεί εμπόδιο σε μια Ολλανδία που θέλει να κλείσει τη δουλειά απόψε και να μην χρειαστεί τα μπαράζ.

Στον 12ο όμιλο όλα έχουν κριθεί, με την Κροατία να έχει ήδη κλειδώσει την παρουσία της στα τελικά του Μουντιάλ και την Τσεχία στα playoffs της διοργάνωησς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:

1ος Όμιλος:

Γερμανία-Σλοβακία (9:45 μ.μ.)

Βόρεια Ιρλανδία-Λουξεμβούργο (9:45 μ.μ.)

7ος Όμιλος:

Μάλτα-Πολωνία (9:45 μ.μ.)

Ολλανδία-Λιθουανία (9:45 μ.μ.)

12ος Όμιλος:

Τσεχία-Γιβραλτάρ (9:45 μ.μ.)

Μαυροβούνιο-Κροατία (9:45 μ.μ.)