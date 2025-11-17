ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προκριματικά Μουντιάλ: Σφραγίζουν εισιτήριο Γερμανία και Ολλανδία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Προκριματικά Μουντιάλ: Σφραγίζουν εισιτήριο Γερμανία και Ολλανδία

Γερμανία και Ολλανδία μπαίνουν στη σημερινή δράση ως απόλυτα φαβορί απέναντι σε Σλοβακία και Λιθουανία, έχοντας ουσιαστικά τον έλεγχο της απευθείας πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026.

Η σημερινή ημέρα μοιάζει περισσότερο με… τυπική διαδικασία για Γερμανία και Ολλανδία, που βρίσκονται μια ανάσα από το να «κλειδώσουν» οριστικά την απευθείας παρουσία τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και θα χρειαστεί να συμβούν «σημεία και τέρατα» για να μην το κάνουν. Και οι δύο έχουν τα πάντα στα χέρια τους, αλλά και αντιπάλους που δύσκολα μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα.

Στον πρώτο όμιλο, η Γερμανία υποδέχεται τη Σλοβακία, γνωρίζοντας ότι ακόμη κι ένας βαθμός αρκεί για να εξασφαλίσει την πρωτιά. Οι Γερμανοί έχουν ήδη σφραγίσει θέση στην πρώτη δυάδα, όμως θέλουν να αποφύγουν τα play-offs και να καθαρίσουν απόψε την υπόθεση πρόκριση.

Η Σλοβακία δεν είναι αμελητέα ποσότητα (κέρδισε 2-0 τη Γερμανία στην έδρα της άλλωστε), έχει επίσης κλειδώσει θέση στο Top-2, όμως για να πάρει την πρωτιά θα χρειαστεί νίκη μέσα στην έδρα των «πάντσερ», κάτι που φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο.

Ακόμη πιο ξεκάθαρη είναι η κατάσταση στον 7ο όμιλο, όπου η Ολλανδία αντιμετωπίζει εντός έδρας τη Λιθουανία. Οι «οράνιε» έχουν 17 βαθμούς και προκρίνονται ως πρώτοι με ισοπαλία ή νίκη, αλλά και σε περίπτωση που η Πολωνία δεν κερδίσει τη Μάλτα.

Στην πράξη, μόνο ένα ακραίο σενάριο μπορεί να τους στερήσει την κορυφή: η ήττα από τη Λιθουανία και ταυτόχρονη νίκη της Πολωνίας. Ακόμη κι έτσι, τα κριτήρια ισοβαθμίας (διαφορά τερμάτων, γκολ, fair play) παραμένουν υπέρ των Ολλανδών, οι οποίοι έχουν καλύτερο συνολικό προφίλ (στο +13 η διαφορά των γκολ των Ολλανδών από τους Πολωνούς).

Η Λιθουανία δεν έχει καμία ελπίδα για πρόκριση και, με μόλις 3 βαθμούς, δύσκολα θα σταθεί εμπόδιο σε μια Ολλανδία που θέλει να κλείσει τη δουλειά απόψε και να μην χρειαστεί τα μπαράζ.

Στον 12ο όμιλο όλα έχουν κριθεί, με την Κροατία να έχει ήδη κλειδώσει την παρουσία της στα τελικά του Μουντιάλ και την Τσεχία στα playoffs της διοργάνωησς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:

1ος Όμιλος:

Γερμανία-Σλοβακία (9:45 μ.μ.)

Βόρεια Ιρλανδία-Λουξεμβούργο (9:45 μ.μ.)

7ος Όμιλος:

Μάλτα-Πολωνία (9:45 μ.μ.)

Ολλανδία-Λιθουανία (9:45 μ.μ.)

12ος Όμιλος:

Τσεχία-Γιβραλτάρ (9:45 μ.μ.)

Μαυροβούνιο-Κροατία (9:45 μ.μ.)

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αντσελότι: «Ο Νεϊμάρ χρειάζεται να ξαναβρεί χρόνο συμμετοχής»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ανάγκη και η παράδοση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ανώτερος και... πρώτο βήμα για τον Παφιακό

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εμπαπέ και Παρί... ανταλλάζουν μηνύσεις!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο ΓΣΠ για να σπάσει το ρόδι

ΑΕΛ

|

Category image

Στις 15 Ιανουαρίου 2026 η 53η Γιορτή των Αρίστων της ΕΑΚ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Απογοητευμένοι γιατί πιστεύαμε στην πρόκριση στο Μουντιάλ 2026»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Περέιρα τα κατάφερε!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μπενζεμά: «Βλέπω τον εαυτό μου στο ποδόσφαιρο για άλλα δύο χρόνια»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκοράρει ο Μοντνόρ, μάλλον κερδίζεις!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Oλοκλήρωσε για τον τελευταίο αγώνα του 2025 η Εθνική Κύπρου

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Χειμερινοί Ολυμπιακοί 2026: To πρόγραμμα των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα Άρη, ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα, Κίρζη και Αυγουστή ο Μάντζιος

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Δημιουργήσαμε τις βάσεις για να χτίσουμε για τις επόμενες διοργανώσεις»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Έρχεται βαρυφορτωμένο πρόγραμμα για την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη