Bγήκε το φιρμάνι για τον Κάναντι, πάει για τον επόμενο

ΓΗΠΕΔΟ

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Ένωση ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Νταμίρ Κάναντι και πλέον η ομάδα του Παραλιμνίου βρίσκεται σε αναζήτηση του νέου προπονητή.

Θυμίζουμε ότι οι βυσσινί έκαναν αρχή στη νέα σεζόν με πέντε ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Η ανακοίνωση:

Η Επιτροπή Ποδοσφαίρου της Ε.Ν.Π. ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας της με τον Προπονητή της ομάδας κ. Damir Canadi.

Ο κ. Canadi ανέλαβε την ομάδα μας τον περασμένο Οκτώβριο και συνέβαλε τα μέγιστα στην επίτευξη του στόχου της παραμονής στην Α Κατηγορία.

Ευχαριστούμε τον κ. Canadi για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του πορεία και στην προσωπική του ζωή.

ΚΥΠΡΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ομαδες ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

