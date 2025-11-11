ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι μεταδόσεις σήμερα (11/11)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι μεταδόσεις σήμερα (11/11)

Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Τρίτη 11/11

Cytavision 5

15:00 Tένις: Nitto ATP Finals

21:30 Tένις: Nitto ATP Finals

Νοvasports 2

21:30 Μπάσκετ: Παρτιζάν - Μονακό

Νοvasports 3

21:30 Μπάσκετ: Βίρτους Μπολόνια - Αναντολού Εφές

Νοvasports 4

20:00 Μπάσκετ: Άρης - Μπαχτσεσεχίρ

Νοvasports 5

21:30 Μπάσκετ: Βαλένθια - Ρεάλ

Νοvasports 6

21:00 Μπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Νοvasports Prime

18:00 Μπάσκετ: Ντουμπάι - Ερυθρός Αστέρας

22:00 Μπάσκετ: Παρί - Παναθηναϊκός

Νοvasports Start

21:05 Μπάσκετ: Xάποελ Τελ Αβίβ - Μπασκόνια

Cablenet Sports 1

22:00 Σεντ Πόλτεν - Τσέλσι (Γ)

Cablenet Sports 2

22:00 Λιόν - Βόλφσμπουργκ (Γ)

Cablenet Sports 3

19:45 Ρόμα - Βαλερένγκα (Γ)

22:00 Ρεάλ - Παρί (Γ)

Κατηγορίες

TV

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Σωφρόνης Αυγουστή στο... ραντάρ του Ατρόμητου

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Xρειάζεται τις... σφραγίδες του Σινγκ

ΑΕΛ

|

Category image

Έτσι αλλάζει το... τροπάριο!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Καταγγελία της ΑΕΚ στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ για Λανουά!

Ελλάδα

|

Category image

«Είδαμε όμως ξαφνικά όλους τους 'ενδιαφερόμενους' να ξυπνούν πίσω από τα πληκτρολόγια»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οι Μάβερικς «τελειώνουν» τον Χάρισον

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Από την καταστροφή στη δημιουργία: Η Ατλέτικο του Σιμεόνε αλλάζει DNA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κτύπησαν» την πόρτα του Μάντζιου από Βουλγαρία και Πολωνία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Από το κώμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρά Στίβου - «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έγινε επαγγελματίας με τον Παναθηναϊκό ο Φώτης

Ελλάδα

|

Category image

Λεπτομέρειες για το επίσημο ταξιδιωτικό πακέτο στο Τορίνο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Δύο μέτωπα, ένα στοίχημα: Οι τρεις κυπριακές δυνάμεις τα καταφέρνουν!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νέα διάκριση για την Αντωνίου: Σφυρίζει το Λιόν-Βόλφσμπουργκ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Νέος προπονητής της Αταλάντα ο Παλαντίνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Διαψεύδονται οι ειδικοί!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη