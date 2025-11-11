Κάτι περισσότερο από απαραίτητη

Το ισόπαλο αποτέλεσμα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» δεν άφησε κανέναν ικανοποιημένο, παρ' όλα αυτά δεν είναι καταστροφή. Η Πάφος δεν ήταν το ίδιο καλή στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφαρίστηκε από μία ομάδα που είχε περισσότερο πάθος και θέληση στον αγωνιστικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση, οι ισορροπίες στα ψηλά της βαθμολογίες παραμένουν λεπτές, συνεπώς τίποτα δεν χάθηκε για τους πρωταθλητές.

Η ομάδα πάει τώρα στη διακοπή για να γεμίσει τις μπαταρίες της και να επιστρέψει πιο φρέσκια για τη δύσκολη συνέχεια σε Κύπρο και Ευρώπη. Η Πάφος είναι μία από τις ομάδες που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή τη διακοπή. Αρκεί να αναφέρουμε πως το προηγούμενο διάστημα και μέσα σ΄ένα διάστημα 21 ημερών η Πάφος έδωσε έξι παιχνίδια που αφορούσαν το πρωτάθλημα και τη League Phase του Champions League.

Δείτε αναλυτικά τα ματς της παφιακής ομάδας από τις 21/10 μέχρι το ντέρμπι με την Ανόρθωση (9/11):

Καϊράτ - Πάφος 0-0 (21/10), Ομόνοια - Πάφος 2-1 (27/10), Πάφος - ΑΕΚ (Σούπερ Καπ, 1-1, πεν., 30/10), Πάφος - ΑΕΛ 1-0 (2/11), Πάφος - Βιγιαρεάλ 1-0 (5/11) και Ανόρθωση - Πάφος 1-1 (9/11).