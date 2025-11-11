ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κάτι περισσότερο από απαραίτητη

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Κάτι περισσότερο από απαραίτητη

Η Πάφος δεν πέτυχε τον στόχο της στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ανόρθωση στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής.

Το ισόπαλο αποτέλεσμα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» δεν άφησε κανέναν ικανοποιημένο, παρ' όλα αυτά δεν είναι καταστροφή. Η Πάφος δεν ήταν το ίδιο καλή στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφαρίστηκε από μία ομάδα που είχε περισσότερο πάθος και θέληση στον αγωνιστικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση, οι ισορροπίες στα ψηλά της βαθμολογίες παραμένουν λεπτές, συνεπώς τίποτα δεν χάθηκε για τους πρωταθλητές.

Η ομάδα πάει τώρα στη διακοπή για να γεμίσει τις μπαταρίες της και να επιστρέψει πιο φρέσκια για τη δύσκολη συνέχεια σε Κύπρο και Ευρώπη. Η Πάφος είναι μία από τις ομάδες που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή τη διακοπή. Αρκεί να αναφέρουμε πως το προηγούμενο διάστημα και μέσα σ΄ένα διάστημα 21 ημερών η Πάφος έδωσε έξι παιχνίδια που αφορούσαν το πρωτάθλημα και τη League Phase του Champions League.

Δείτε αναλυτικά τα ματς της παφιακής ομάδας από τις 21/10 μέχρι το ντέρμπι με την Ανόρθωση (9/11):

Καϊράτ - Πάφος 0-0 (21/10), Ομόνοια - Πάφος 2-1 (27/10), Πάφος - ΑΕΚ (Σούπερ Καπ, 1-1, πεν., 30/10), Πάφος - ΑΕΛ 1-0 (2/11), Πάφος - Βιγιαρεάλ 1-0 (5/11) και Ανόρθωση - Πάφος 1-1 (9/11).

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Tags

ΠΑΦΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γι΄ αυτό οι ισοπαλίες πληγώνουν σαν ήττες την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νάγκελσμαν: «Έτσι όπως είναι η Λίβερπουλ, δεν μπορεί να βοηθήσει τον Βιρτς»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΠΑΣΠ: Απάνθρωπο περιστατικό με τον τραυματισμό του Ζοάο Μάριο - Να αναλάβει τις ευθύνες της η ΚΟΠ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ζευγάρι έκανε ρομαντική βόλτα στη Βαρκελώνη και... πάγωσε όταν πέρασε δίπλα τους ο Μέσι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το πρόβλημα με Πινέδα πριν το «βουνό»

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ απευθείας από τη Cytavision (πρόγραμμα 6ης αγωνιστικής)

Φούτσαλ

|

Category image

Κάτι περισσότερο από απαραίτητη

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Γιάννης... αγρίεψε και οδήγησε τους Μπακς σε επική ανατροπή στο Ντάλας

NBA

|

Category image

Παρί-Παναθηναϊκός AKTOR: Ψάχνει αντίδραση… ενισχυμένος

EUROLEAGUE

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (11/11)

TV

|

Category image

Ανακοινώθηκε η πώληση της Ατλέτικο Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Επιταχύνει τις διαδικασίες για Πασκουάλ η Μπαρτσελόνα»

EUROLEAGUE

|

Category image

Γουεά: «Ο ρατσισμός είναι ασθένεια, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να τον αποδεχόμαστε»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ώρα να εκμεταλλευτεί το «Αλφαμέγα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Άγγελος Χαριστέας στην Κηφισιά, στη θέση του Κοτσόλη

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη