Το πρόβλημα με Πινέδα πριν το «βουνό»

Η διακοπή του πρωταθλήματος δεν προσφέρεται ακριβώς για δουλειά για τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ. Κι αυτό γιατί συνολικά δέκα ποδοσφαιριστές θα απουσιάζουν για υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες και έτσι τα Σπάτα θα είναι μισοάδεια μέχρι περίπου τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Ο Σέρβος τεχνικός, που έχει αφήσει ελεύθερους τους μη έχοντες διεθνείς υποχρεώσεις μέχρι την Παρασκευή, προβληματίζεται περισσότερο για τον Ορμπελίν Πινέδα. Ο παίκτης που έχει κρίνει, ως κορυφαίος του γηπέδου αλλά και σκόρερ, τα δύο τελευταία ματς πρωταθλήματος με Παναιτωλικό και ΟΦΗ, αναχώρησε για το Μεξικό και λογικά θα επιστρέψει… τελευταίος.

Το Μεξικό παίζει δύο φιλικά, με την Ουρουγουάη τα ξημερώματα της Κυριακής και την Παραγουάη τα ξημερώματα της Τετάρτης, πράγμα που σημαίνει πως δύσκολα θα είναι στην Αθήνα για προπόνηση πριν την Παρασκευή. Όλα αυτά κι ενώ η ΑΕΚ αμέσως μετά τη διακοπή έχει τρία σερί πολύ δύσκολα παιχνίδια, με Άρη εντός (Κυριακή 23/11), Φιορεντίνα εκτός (Πέμπτη 27/11) και Παναθηναϊκό εκτός (Κυριακή 30/11).

sport-fm.gr