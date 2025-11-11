ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το πρόβλημα με Πινέδα πριν το «βουνό»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το πρόβλημα με Πινέδα πριν το «βουνό»

Η ΑΕΚ έχει δέκα διεθνείς στο τελευταίο «παράθυρο» της FIFA, αλλά η απουσία του Ορμπελίν Πινέδα προβληματίζει περισσότερο τον Μάρκο Νίκολιτς.

Η διακοπή του πρωταθλήματος δεν προσφέρεται ακριβώς για δουλειά για τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ. Κι αυτό γιατί συνολικά δέκα ποδοσφαιριστές θα απουσιάζουν για υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες και έτσι τα Σπάτα θα είναι μισοάδεια μέχρι περίπου τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Ο Σέρβος τεχνικός, που έχει αφήσει ελεύθερους τους μη έχοντες διεθνείς υποχρεώσεις μέχρι την Παρασκευή, προβληματίζεται περισσότερο για τον Ορμπελίν Πινέδα. Ο παίκτης που έχει κρίνει, ως κορυφαίος του γηπέδου αλλά και σκόρερ, τα δύο τελευταία ματς πρωταθλήματος με Παναιτωλικό και ΟΦΗ, αναχώρησε για το Μεξικό και λογικά θα επιστρέψει… τελευταίος.

Το Μεξικό παίζει δύο φιλικά, με την Ουρουγουάη τα ξημερώματα της Κυριακής και την Παραγουάη τα ξημερώματα της Τετάρτης, πράγμα που σημαίνει πως δύσκολα θα είναι στην Αθήνα για προπόνηση πριν την Παρασκευή. Όλα αυτά κι ενώ η ΑΕΚ αμέσως μετά τη διακοπή έχει τρία σερί πολύ δύσκολα παιχνίδια, με Άρη εντός (Κυριακή 23/11), Φιορεντίνα εκτός (Πέμπτη 27/11) και Παναθηναϊκό εκτός (Κυριακή 30/11).

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Σωφρόνης Αυγουστή στο... ραντάρ του Ατρόμητου

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Xρειάζεται τις... σφραγίδες του Σινγκ

ΑΕΛ

|

Category image

Έτσι αλλάζει το... τροπάριο!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Καταγγελία της ΑΕΚ στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ για Λανουά!

Ελλάδα

|

Category image

«Είδαμε όμως ξαφνικά όλους τους 'ενδιαφερόμενους' να ξυπνούν πίσω από τα πληκτρολόγια»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οι Μάβερικς «τελειώνουν» τον Χάρισον

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Από την καταστροφή στη δημιουργία: Η Ατλέτικο του Σιμεόνε αλλάζει DNA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κτύπησαν» την πόρτα του Μάντζιου από Βουλγαρία και Πολωνία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Από το κώμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρά Στίβου - «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έγινε επαγγελματίας με τον Παναθηναϊκό ο Φώτης

Ελλάδα

|

Category image

Λεπτομέρειες για το επίσημο ταξιδιωτικό πακέτο στο Τορίνο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Δύο μέτωπα, ένα στοίχημα: Οι τρεις κυπριακές δυνάμεις τα καταφέρνουν!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νέα διάκριση για την Αντωνίου: Σφυρίζει το Λιόν-Βόλφσμπουργκ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Νέος προπονητής της Αταλάντα ο Παλαντίνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Διαψεύδονται οι ειδικοί!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη