ΠΑΣΠ: Απάνθρωπο περιστατικό με τον τραυματισμό του Ζοάο Μάριο - Να αναλάβει τις ευθύνες της η ΚΟΠ

Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση προκάλεσε στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών το περιστατικό με τον τραυματισμό του Ζοάο Μάριο, στον αγώνα Ακρίτας – Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού τραυματίστηκε στο 14ο λεπτό και αναγκάστηκε να παραμείνει περίπου μισή ώρα καθηλωμένος μέσα στο ασθενοφόρο, περιμένοντας να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ο λόγος; Ο κανονισμός που απαιτεί την παρουσία ασθενοφόρου στο γήπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων. Το αποτέλεσμα ήταν να καθυστερήσει και η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.

Ωστόσο, το ουσιώδες είναι ότι ο τραυματισμένος ποδοσφαιριστής αναγκάστηκε να παραμείνει για μισή ώρα μέσα στο ασθενοφόρο, πριν μεταφερθεί για περαιτέρω φροντίδα. Πρόκειται για απάνθρωπο και απαράδεκτο περιστατικό που προσβάλλει τον πολιτισμό μας και θέτει υπό αμφισβήτηση το επίπεδο οργάνωσης του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Το ότι ο τραυματισμός του Ζοάο Μάριο δεν έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του δεν μειώνει στο ελάχιστο τη σοβαρότητα του γεγονότος. Τι θα συνέβαινε αν επρόκειτο για επείγουσα ή απειλητική για τη ζωή του κατάσταση; Και αν, όπως ενδεχομένως πουν οι αρμόδιοι, το ασθενοφόρο θα αποχωρούσε μόνο αν υπήρχε σοβαρός κίνδυνος, τότε τίθεται ένα κρίσιμο ερώτημα: Ποια είναι η πρόνοια της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και των αρμόδιων αρχών για την άμεση αντικατάστασή του; Είναι απορίας άξιον γιατί στην Κύπρο δεν εφαρμόζονται τα διεθνή πρότυπα της UEFA, τα οποία προβλέπουν χρόνο ανταπόκρισης ασθενοφόρου εντός δέκα λεπτών.

Είναι απαράδεκτο να βλέπουμε την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών να τίθεται σε κίνδυνο εξαιτίας κανονιστικών κενών και έλλειψης συντονισμού. Πότε επιτέλους θα υπάρξει πραγματική μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια των πρωταγωνιστών του παιχνιδιού; Η ΚΟΠ και οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν απαντήσεις.

Ο τραυματισμός του Ζοάο Μάριο ανέδειξε, για ακόμη μια φορά, τις σοβαρές ελλείψεις στα κυπριακά γήπεδα όσον αφορά την ιατρική ετοιμότητα και τον συντονισμό έκτακτων περιστατικών. Ο ΠΑ.Σ.Π. εδώ και χρόνια εισηγείται τη θέσπιση συγκεκριμένων πρωτοκόλλων δράσης σε περιπτώσεις τραυματισμών, απευθυνόμενος προς το Υπουργείο Υγείας, τον ΚΟΑ και την ΚΟΠ, αλλά φωνή βοώντος εν τη ερήμω.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών καλεί εκ νέου τους αρμόδιους φορείς να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να καταρτίσουν πλήρες σχέδιο δράσης για τη διαχείριση τέτοιων ή παρόμοιων περιστατικών. Η πρόληψη και η προνοητικότητα είναι επιβεβλημένες. Δεν μπορεί κάθε φορά να «τρέχουμε» πίσω από τα γεγονότα και να αναζητούμε ευθύνες εκ των υστέρων.

Η ασφάλεια των ποδοσφαιριστών είναι αδιαπραγμάτευτη.