ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παρί-Παναθηναϊκός AKTOR: Ψάχνει αντίδραση… ενισχυμένος

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παρί-Παναθηναϊκός AKTOR: Ψάχνει αντίδραση… ενισχυμένος

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει την Παρί με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να δώσει… απαντήσεις.

Το εμπόδιο της Παρί καλείται να ξεπεράσει ο Παναθηναϊκός AKTOR (Novasports Prime, 22:00) στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Στο 5-4 είναι το ρεκόρ της ελληνικής ομάδας, ενώ οι γηπεδούχοι έχουν 4-5 στην Ευρωλίγκα.

Το «τριφύλλι» θέλει να βγάλει αντίδραση, προερχόμενο από δύο διαδοχικές ήττες, οι οποίες συνδυάστηκαν και με κακή εμφάνιση, κόντρα σε Μονακό (92-84) και Ερυθρό Αστέρα (86-68). Κυρίως απέναντι στους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα παρουσιαστεί ενισχυμένη σε σχέση με τον αγώνα απέναντι στους Σέρβους, καθώς θα έχει κλασικό «πεντάρι» στο ρόστερ του, καθώς αποκτήθηκε ο Κένεθ Φαρίντ. Μάλιστα, ο άλλοτε NBAer είναι πολύ πιθανό να πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής.

«Έχει ενέργεια και αυτοπεποίθηση και είναι ένας παίκτης που σε αυτήν την κατάσταση δεν έχουμε, γιατί χωρίς σέντερ είναι πολύ δύσκολο να παίξεις μπάσκετ και θα προσπαθήσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε 15-20 λεπτά και τα άλλα λεπτά θα πάμε στον Μήτογλου και τον Κουζέλογλου», επεσήμανε σχετικά ο Εργκίν Αταμάν.

Νοκ άουτ παραμένουν Χολμς, Γιουρτσέβεν και Τολιόπουλος, ενώ ασφαλώς δεν υπολογίζεται ο Λεσόρ, παρότι (και πάλι) ακολούθησε την αποστολή των «πράσινων».

«Είναι διπλή αγωνιστική και θα αντιμετωπίσουμε δύο διαφορετικές ομάδες, όχι όσον αφορά το όνομα, αλλά το στυλ παιχνιδιού. Η Παρί παίζει ένα γρήγορο παιχνίδι, για την ακρίβεια παίζει όπως πέρσι και με τον Ιφί και τον Ρόμπινσον επιτίθενται στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα και ψάχνουν τους αιφνιδιασμούς και τα σουτ. Είναι μια πολύ αθλητική ομάδα και έχει πολύ επιθετική άμυνα και για εμάς θα είναι πολύ σημαντική η άμυνα στον αιφνιδιασμό και να έχουμε τον ρυθμό μας στην επίθεση», σχολίασε ο 59χρονος προπονητής στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε ηττηθεί με 84-80 στην έδρα της Παρί την περασμένη σεζόν και με 101-98 στην Αθήνα.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUEΕλλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γι΄ αυτό οι ισοπαλίες πληγώνουν σαν ήττες την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νάγκελσμαν: «Έτσι όπως είναι η Λίβερπουλ, δεν μπορεί να βοηθήσει τον Βιρτς»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΠΑΣΠ: Απάνθρωπο περιστατικό με τον τραυματισμό του Ζοάο Μάριο - Να αναλάβει τις ευθύνες της η ΚΟΠ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ζευγάρι έκανε ρομαντική βόλτα στη Βαρκελώνη και... πάγωσε όταν πέρασε δίπλα τους ο Μέσι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το πρόβλημα με Πινέδα πριν το «βουνό»

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ απευθείας από τη Cytavision (πρόγραμμα 6ης αγωνιστικής)

Φούτσαλ

|

Category image

Κάτι περισσότερο από απαραίτητη

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Γιάννης... αγρίεψε και οδήγησε τους Μπακς σε επική ανατροπή στο Ντάλας

NBA

|

Category image

Παρί-Παναθηναϊκός AKTOR: Ψάχνει αντίδραση… ενισχυμένος

EUROLEAGUE

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (11/11)

TV

|

Category image

Ανακοινώθηκε η πώληση της Ατλέτικο Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Επιταχύνει τις διαδικασίες για Πασκουάλ η Μπαρτσελόνα»

EUROLEAGUE

|

Category image

Γουεά: «Ο ρατσισμός είναι ασθένεια, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να τον αποδεχόμαστε»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ώρα να εκμεταλλευτεί το «Αλφαμέγα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Άγγελος Χαριστέας στην Κηφισιά, στη θέση του Κοτσόλη

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη