Παρί-Παναθηναϊκός AKTOR: Ψάχνει αντίδραση… ενισχυμένος

Το εμπόδιο της Παρί καλείται να ξεπεράσει ο Παναθηναϊκός AKTOR (Novasports Prime, 22:00) στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Στο 5-4 είναι το ρεκόρ της ελληνικής ομάδας, ενώ οι γηπεδούχοι έχουν 4-5 στην Ευρωλίγκα.

Το «τριφύλλι» θέλει να βγάλει αντίδραση, προερχόμενο από δύο διαδοχικές ήττες, οι οποίες συνδυάστηκαν και με κακή εμφάνιση, κόντρα σε Μονακό (92-84) και Ερυθρό Αστέρα (86-68). Κυρίως απέναντι στους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα παρουσιαστεί ενισχυμένη σε σχέση με τον αγώνα απέναντι στους Σέρβους, καθώς θα έχει κλασικό «πεντάρι» στο ρόστερ του, καθώς αποκτήθηκε ο Κένεθ Φαρίντ. Μάλιστα, ο άλλοτε NBAer είναι πολύ πιθανό να πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής.

«Έχει ενέργεια και αυτοπεποίθηση και είναι ένας παίκτης που σε αυτήν την κατάσταση δεν έχουμε, γιατί χωρίς σέντερ είναι πολύ δύσκολο να παίξεις μπάσκετ και θα προσπαθήσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε 15-20 λεπτά και τα άλλα λεπτά θα πάμε στον Μήτογλου και τον Κουζέλογλου», επεσήμανε σχετικά ο Εργκίν Αταμάν.

Νοκ άουτ παραμένουν Χολμς, Γιουρτσέβεν και Τολιόπουλος, ενώ ασφαλώς δεν υπολογίζεται ο Λεσόρ, παρότι (και πάλι) ακολούθησε την αποστολή των «πράσινων».

«Είναι διπλή αγωνιστική και θα αντιμετωπίσουμε δύο διαφορετικές ομάδες, όχι όσον αφορά το όνομα, αλλά το στυλ παιχνιδιού. Η Παρί παίζει ένα γρήγορο παιχνίδι, για την ακρίβεια παίζει όπως πέρσι και με τον Ιφί και τον Ρόμπινσον επιτίθενται στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα και ψάχνουν τους αιφνιδιασμούς και τα σουτ. Είναι μια πολύ αθλητική ομάδα και έχει πολύ επιθετική άμυνα και για εμάς θα είναι πολύ σημαντική η άμυνα στον αιφνιδιασμό και να έχουμε τον ρυθμό μας στην επίθεση», σχολίασε ο 59χρονος προπονητής στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε ηττηθεί με 84-80 στην έδρα της Παρί την περασμένη σεζόν και με 101-98 στην Αθήνα.

sport-fm.gr