ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

Ώρα να εκμεταλλευτεί το «Αλφαμέγα»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ώρα να εκμεταλλευτεί το «Αλφαμέγα»

Ο Απόλλωνας έκανε το καθήκον του στο Δασάκι και πάει πολύ πιο ήρεμος στη διακοπή του πρωταθλήματος με σκοπό να πάρει ανάσες και να προετοιμαστεί κατάλληλα για το μεγάλο ντέρμπι με την Ομόνοια, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής, που είναι προγραμματισμένο για τις 23/11 (19:00) στο «Αλφαμέγα».

Αυτό που λένε στις τάξεις των κυανολεύκων είναι ότι έφτασε η ώρα να εκμεταλλευτούν τον παράγοντα έδρα διότι μέχρι τώρα δεν το έχουν κάνει σε ικανοποιητικό βαθμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή μάζεψε τους 10 από τους 16 βαθμούς μακριά από το «Αλφαμέγα». Στη Λεμεσό υπέστη ήττες τόσο από τη Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ. όσο και από την ΑΕΚ, ενώ θυμίζουμε ότι έχασε και από τον Άρη ως τυπικά φιλοξενούμενος. Παρά την ασταθή πορεία του Απόλλωνα μέχρι στιγμής, όλοι στο στρατόπεδο των κυανολεύκων συμφωνούν ότι, αν η ομάδα από εδώ και πέρα κάνει ένα καλό σερί θετικών αποτελεσμάτων, είναι ικανή να καλύψει το χαμένο έδαφος. Στο διάστημα της διακοπής ο Αυγουστή θα δώσει έμφαση σε τομείς που θέλει να βελτιώσει ώστε η ομάδα του να παρουσιαστεί πανέτοιμη στο δύσκολο παιχνίδι που την περιμένει.

Κατηγορίες

ΑΠΟΛΛΩΝ

