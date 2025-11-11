Νάγκελσμαν: «Έτσι όπως είναι η Λίβερπουλ, δεν μπορεί να βοηθήσει τον Βιρτς»!

«Δεν γίνεται να του ζητάμε ν' αποδίδει στα ίδια επίπεδα για τρεις σερί χρονιές. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, είμαστε εδώ να τον στηρίξουμε. Είναι λογικό στην ηλικία του να περνά μια τέτοια δύσκολη περίοδο».

Τάδε έφη, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, για τον Φλόριαν Βιρτς και την κατάσταση που αντιμετωπίζει ο διεθνής επιθετικός στο Μέρσεϊσαϊντ μετά τη μεταγραφή του από τη Λεβερκούζεν στη Λίβερπουλ.

Μάλιστα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «πάντσερ» έριξε την ευθύνη στην ομάδα του Σλοτ, λέγοντας ότι: «Είναι πιο ασταθής από την περσινή σεζόν και δεν τον βοηθάει καθόλου αυτό. Θα μπορούσαν οι συμπαίκτες του να έχουν σκοράρει περισσότερο από τις ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει εκείνος...».

