ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νάγκελσμαν: «Έτσι όπως είναι η Λίβερπουλ, δεν μπορεί να βοηθήσει τον Βιρτς»!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νάγκελσμαν: «Έτσι όπως είναι η Λίβερπουλ, δεν μπορεί να βοηθήσει τον Βιρτς»!

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν υπερασπίστηκε το ντεφορμάρισμα του Φλόριαν Βιρτς και έριξε την ευθύνη για το κακό πρόσωπο του Γερμανού φορ, στη γενικότερη μετριότητα στην οποία έχει κινηθεί η Λίβερπουλ τη φετινή σεζόν.

«Δεν γίνεται να του ζητάμε ν' αποδίδει στα ίδια επίπεδα για τρεις σερί χρονιές. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, είμαστε εδώ να τον στηρίξουμε. Είναι λογικό στην ηλικία του να περνά μια τέτοια δύσκολη περίοδο».

Τάδε έφη, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, για τον Φλόριαν Βιρτς και την κατάσταση που αντιμετωπίζει ο διεθνής επιθετικός στο Μέρσεϊσαϊντ μετά τη μεταγραφή του από τη Λεβερκούζεν στη Λίβερπουλ.

Μάλιστα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «πάντσερ» έριξε την ευθύνη στην ομάδα του Σλοτ, λέγοντας ότι: «Είναι πιο ασταθής από την περσινή σεζόν και δεν τον βοηθάει καθόλου αυτό. Θα μπορούσαν οι συμπαίκτες του να έχουν σκοράρει περισσότερο από τις ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει εκείνος...».

england365.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Σωφρόνης Αυγουστή στο... ραντάρ του Ατρόμητου

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Xρειάζεται τις... σφραγίδες του Σινγκ

ΑΕΛ

|

Category image

Έτσι αλλάζει το... τροπάριο!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Καταγγελία της ΑΕΚ στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ για Λανουά!

Ελλάδα

|

Category image

«Είδαμε όμως ξαφνικά όλους τους 'ενδιαφερόμενους' να ξυπνούν πίσω από τα πληκτρολόγια»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οι Μάβερικς «τελειώνουν» τον Χάρισον

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Από την καταστροφή στη δημιουργία: Η Ατλέτικο του Σιμεόνε αλλάζει DNA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κτύπησαν» την πόρτα του Μάντζιου από Βουλγαρία και Πολωνία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Από το κώμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρά Στίβου - «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έγινε επαγγελματίας με τον Παναθηναϊκό ο Φώτης

Ελλάδα

|

Category image

Λεπτομέρειες για το επίσημο ταξιδιωτικό πακέτο στο Τορίνο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Δύο μέτωπα, ένα στοίχημα: Οι τρεις κυπριακές δυνάμεις τα καταφέρνουν!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νέα διάκριση για την Αντωνίου: Σφυρίζει το Λιόν-Βόλφσμπουργκ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Νέος προπονητής της Αταλάντα ο Παλαντίνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Διαψεύδονται οι ειδικοί!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη