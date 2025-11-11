Ο Γιάννης... αγρίεψε και οδήγησε τους Μπακς σε επική ανατροπή στο Ντάλας

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 30 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ σε 36 λεπτά συμμετοχής, με 10/16 δίποντα, 1/1 τρίποντα και 7/12 βολές.

Το ματς

Oι Μάβερικς έκαναν καλύτερη εκκίνηση στην αναμέτρηση κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 31-27, με τους γηπεδούχους να διατηρούν το προβάδισμα των τεσσάρων πόντων μέχρι το ημίχρονο (57-53).

Οι Τεξανοί είχαν το πάνω χέρι και στην τρίτη περίοδο, όπου με επί μέρους 31-26, αύξησαν την διαφορά τους στο +9 (88-79), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μέχρι εκείνο το σημείο να έχει 15 πόντους.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, όμως... αγρίεψε στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, μπήκε στην εξίσωση και πήρε στις πλάτες του τα «Ελάφια», για να τα οδηγήσει σε μια μεγάλη ανατροπή και στη νίκη μέσα στην έδρα των Μάβερικς.

Το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, μάλιστα εξελίχθηκε σε θρίλερ για γερά νεύρα, αφού οι Μάβερικς πίεσαν αρκετά για τη νίκη, όμως στο φινάλε τα έκαναν όλα... λάθος με μοιραίο τον Πι Τζέι Ουάσινγκτον.

Αρχικά ο έμπειρος φόργουορντ έκανε λάθος σε επαναφορά, επιτρέποντας στον Κούζμα να διαμορφώσει το 116-113, ενώ στη συνέχεια είχε 1/3 βολές στα 1.2'' για την λήξη, με τα «Ελάφια» να φεύγουν αλώβητα από το Ντάλας

Για τους γηπεδούχους, ξεχώρισε το No1 του φετινού draft, Κούπερ Φλαγκ, που είχε 26 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Κάιλ Κούζμα να είναι ο xfactor των Μπακς, έχοντας 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

