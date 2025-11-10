Γουεά: «Ο ρατσισμός είναι ασθένεια, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να τον αποδεχόμαστε»

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου και πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Λιβερίας ηγείται της 16μελούς «Επιτροπής Φωνής Παικτών» (PVP) που αποτελείται από παίκτες-θρύλους του αθλήματος, η οποία συγκεντρώθηκε για πρώτη φορά-σε ένα διήμερο συνέδριο- στο Ραμπάτ.

Ιδρυμένο βάσει ενός από τους πέντε πυλώνες της παγκόσμιας αντίστασης κατά του ρατσισμού της FIFA - η οποία υιοθετήθηκε ομόφωνα από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της στο 74ο Συνέδριο της FIFA στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, στις 17 Μαΐου 2024- το PVP είναι μια ομάδα 16 ατόμων- προερχόμενα από 14 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA και εκπροσωπώντας και τις έξι συνομοσπονδίες- που αποτελείται από θρύλους του ανδρικού και του γυναικείου ποδοσφαίρου, οι οποίοι έχουν αποστολή στο να τερματίσουν τον ρατσισμό στο ποδόσφαιρο.

«Αυτό που ήρθα εδώ να κάνω είναι να μάθει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει λόγος για ρατσισμό. Πρέπει να απολαύσουμε το όμορφο παιχνίδι, να περπατήσουμε μαζί στο γήπεδο, να τραγουδήσουμε μαζί και όταν ηττηθούμε, να προσπαθήσουμε ξανά. Αυτό είναι το νόημα του παιχνιδιού, να το απολαύσουμε», δήλωσε ο πρώην διεθνής επιθετικός της Λιβερίας, Γουεά, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Λιβερίας για έξι χρόνια μεταξύ 2018 και 2024 και είναι ο επίτιμος αρχηγός του PVP.

«Νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι να ξεχάσουμε να βρίζουμε ο ένας τον άλλον και να αγκαλιάσουμε ο ένας τον άλλον και να κάνουμε φίλους, αυτό είναι το νόημα του κόσμου. Ο πόλεμος δεν κάνει καλό. Ο ρατσισμός είναι ασθένεια. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε τον ρατσισμό σε δημόσιους χώρους, ειδικά στο γήπεδο όπου όλοι υποτίθεται ότι εργάζονται μαζί, απολαμβάνουν μαζί, να διασκεδάζουν, να απολαμβάνουν το καλό του παιχνιδιού».

Ο Γουεά, ο οποίος διακρίθηκε κατά τη διάρκεια μιας καριέρας ως παίκτης, στην οποία πρωταγωνίστησε για ομάδες όπως η Μονακό, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μίλαν, πρόσθεσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, που με έβαλε σε αυτήν την ομάδα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για τον ρόλο που παίζω στην κοινωνία. Ως πρώην ποδοσφαιριστής και στη συνέχεια πρώην ηγέτης της Δημοκρατίας της Λιβερίας, η φωνή μου είναι κρίσιμη επειδή έπαιξα το παιχνίδι. Βίωσα ρατσισμό κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Έτσι, σκέφτηκα ότι είμαι ένας από τους παίκτες που θα είναι σε θέση να πουν "Όχι" στον ρατσισμό».

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο τόνισε:

«Ο σκοπός που μας φέρνει κοντά εδώ είναι σίγουρα ο πιο σημαντικός σκοπός για τον οποίο πρέπει να αγωνιστούμε και να επιτεθούμε με τον σωστό τρόπο. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνο αν εργαζόμαστε όλοι μαζί, μόνο ως ομάδα μπορούμε να κερδίσουμε. Έχουμε μιλήσει αρκετά, τώρα πρέπει να δράσουμε. Φυσικά, δεν είναι εύκολο και μερικές φορές είναι πιο εύκολο να μην πεις κάτι και απλώς να αποδεχτείς αυτό που συμβαίνει και να προχωρήσεις. Αλλά αυτός ο χρόνος τελείωσε.

Έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά τις τελευταίες δύο ημέρες. Συνεχίζουμε αυτό το έργο μαζί. Αυτή είναι η αρχή των ενεργειών μας και ας βεβαιωθούμε ότι η φωνή μας, η φωνή σας, η φωνή των παικτών θα ακουστεί».

Συνεχίζοντας ο Ζωρζ Γουεά ολοκλήρωσε:

«Τόσοι πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο φεύγουν από το ένα σημείο στο άλλο, για να παρακολουθήσουν μια ομάδα ανθρώπων να παραδειγματίζουν τι πραγματικά σημαίνει το ποδόσφαιρο: είναι ειρήνη, είναι αγάπη, είναι διασκέδαση. Το βίωσα αυτό. Έζησα την αγάπη, την ειρήνη. Και επίσης, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να διώξουμε τον ρατσισμό από τον αθλητισμό. Δεν είναι καλό για τον αθλητισμό. Επομένως, αυτή είναι η προσπάθεια που καταβάλλουμε για να διασφαλίσουμε ότι όλοι αγωνιζόμαστε παγκοσμίως.

Τόσα πολλά έχουν αλλάξει, απλώς και μόνο λόγω της ποικιλομορφίας. Και είναι η ποικιλομορφία που κάνει τη FIFA αυτό που είναι. Έχουμε έναν ισχυρό ηγέτη - έναν ισχυρό Πρόεδρο - τον (Τζάνι) Ινφαντίνο, που ακούει τους πάντες, και αυτή είναι η εικόνα για την οποία αγωνιζόμαστε. Ακούει τους πάντες, οπότε όλοι πρέπει να είναι μαζί μας για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το πλοίο. Σε ένα πλοίο, είμαστε μια οικογένεια που πλέει προς την ευημερία, την αλληλεγγύη και την ειρήνη - είναι σημαντικό».