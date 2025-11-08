BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Τι πέτυχαν Άρης και Απόλλων πριν τα… ωραία της Κυριακής

O Άρης κέρδισε εύκολα την Ε.Ν. Ύψωνα και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, περιμένοντας τα ντέρμπι της Κυριακής για να δει που θα τον βρει η ολοκλήρωση της 10ης αγωνιστικής.

Η ομάδα της Λεμεσού έφθασε τους 23 βαθμούς και βρίσκεται πάνω από τις Ομόνοια (22), Πάφο FC (21) και ΑΠΟΕΛ (20).

Οι δυο ομάδες της Λευκωσίας αναμετρώνται μεταξύ τους, ενώ η παφιακή ομάδα παίζει με την Ανόρθωση.

Νίκη το Σάββατο πήρε και ο Απόλλωνας που επικράτησε με 1-0 του Εθνικού, μπαίνοντας αυτός στην πρώτη εξάδα, έναν βαθμό πίσω από την ΑΕΚ που αγωνίζεται απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου.

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΛ - Ένωση 3-0 (7' Νατέλ, 59' Φορεστιέρι, 67' Σινγκ)

Ακρίτας - Ολυμπιακός 1-1 (7' Κάστρο / 82' Ίντζια)

Εθνικός Άχνας - Απόλλων 0-1 (20' Μάρκες)

Άρης - Ε.Ν. Ύψωνα 3-0 (14' Κακουλλής, 37' Μοντνόρ, 51' πεν. Κβιλιτάια)

Κυριακή 09/11

17:00 ΑΕΚ - Ομόνοια Αραδίππου

19:00 Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ

19:00 Ανόρθωση - Πάφος FC

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (11η αγων.): Πάφος FC-Άρης (21/11, 19:00), Ομόνοια Αρ.- Εθνικός Άχνας (22/11, 17:00), Ολυμπιακός-ΑΕΚ (22/11, 19:00), Ένωση- Ανόρθωση (23/11, 17:00), Απόλλων-Ομόνοια (23/11, 17:00), ΑΠΟΕΛ-ΑΕΛ (23/11, 19:00), Ε.Ν. Ύψωνα-Ακρίτας (24/11, 19:00).