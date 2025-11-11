Ζευγάρι έκανε ρομαντική βόλτα στη Βαρκελώνη και... πάγωσε όταν πέρασε δίπλα τους ο Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι ξάφνιασε τους πάντες με την χθεσινή του ανάρτηση. «Εισέβαλε» στο νεόδμητο Καμπ Νόου και δήλωσε εμμέσως πλην σαφώς πως θέλει να επιστρέψει για να αποχαιρετήσει τον κόσμο της Μπαρτσελόνα μέσα στο γήπεδο, καθώς όταν αποχώρησε για την Παρί Σεν Ζερμέν δεν είχε προλάβει να το κάνει όπως θα ήθελε.

Ήταν το μέρος που λατρεύτηκε όσο κανείς. Το γήπεδο που μεγαλούργησε για 17 συναπτά έτη. Ήταν ο «ναός» που το όνομά του δοξάστηκε και χαράχθηκε ανεξίτηλα στην ιστορία. Σε μια αιφνίδια επίσκεψη που δήλωσαν πλήρη άγνοια μέχρι και οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα, ο Αργεντινός μάγος πάτησε ξανά στο χορτάρι του ανακαινισμένου «Καμπ Νου» που με τη σειρά του ετοιμάζεται για τα δικά του εγκαίνια προς τα τέλη του Νοεμβρίου. Αφού οι παίκτες των Μπλαουγκράνα προπονήθηκαν για πρώτη φορά μετά από χρόνια στο δικό του χορτάρι, ήταν η σειρά του Λιονέλ Μέσι να το επισκεφθεί και να απαθανατίσει τη στιγμή μέσα από ανάρτηση στα social media.

Σε αυτή την εν κρυπτώ νυχτερινή του βόλτα στην Βαρκελώνη, ο Λιονέλ Μέσι και η συνοδεία του φρόντισαν να μην τον αντιληφθεί σχεδόν κανείς. Ένα βίντεο στο TikTok ωστόσο δείχνει πως ένα ζευγάρι τον είδε και δεν πίστευαν στα μάτια τους. Συγκεκριμένα, μια κοπέλα μόλις είχε δεχθεί ένα μεγάλο μπουκέτο με λουλούδια από τον σύντροφό της και αποφάσισε να τραβήξει ένα ρομαντικό βίντεο. Καθώς… χαίρονται την έρωτά τους μπροστά στην κάμερα, ξαφνικά περνά από δίπλα τους ο Λιονέλ Μέσι με -η αλήθεια είναι- μια χαλαρή συνοδεία λίγων ατόμων.

Φυσικά αμέσως σάστισαν και δεν ήξερα πώς να αντιδράσουν, αφού είχαν… μείνει να κοιτάζουν τον Μέσι να περπατά χαλαρός δίπλα τους. «Ζητάς από το ταίρι σου να βγείτε στις 9/11 με ένα μπουκέτο βιολέτες και εμφανίζεται ο Μέσι για να το κάνει αξέχαστο» έγραψε πάνω στο βίντεο ο νεαρός που ανάρτησε το βίντεο, ενώ στην περιγραφή αναφέρει: «Είναι μια σχέση ευλογημένη από τον Θεό», εννοώντας προφανώς τον… προσωπικό Θεό κάθε φιλάθλου της Μπαρτσελόνα.