ΒΙΝΤΕΟ: Ο Αντρέας Γεωργίου αναλύει τη διαιτησία του Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ

Ο Αντρέας Γεωργίου αναλύει όλες τις αμφισβητούμενες φάσεις του ντέρμπι ανάμεσα στην Ομόνοια και τον ΑΠΟΕΛ στην εκπομπή των πρασίνων Total Green.

Οι τοποθετήσεις του αναλυτικά:

00:16: Θα δούμε εδώ ένα τράβηγμα του Νάνου, όπου ο διαιτητής πρέπει να δείξει την προσωπικότητα του. Ξεκινάει το παιχνίδι και ο αριθμός 14 τραβάει και ρίχνει τον αντίπαλο στο έδαφος. Δεν τον αφήνει να κάνει την προσπάθεια του. Είναι μία γεμάτη χαμένη κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή, ο οποίος έπρεπε να δείξει την προσωπικότητα του και να τους πει: «Εγώ είμαι εδώ κύριοι» και στη συνέχεια δεν θα ανεχθεί οποιαδήποτε κατάσταση. Ήταν μία χαμένη κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή. Δεν μας ενδιαφέρει, είτε στο πρώτο δευτερόλεπτο είτε στο 90’+8. Αν ήταν στο 90’+8 και ήταν κόκκινη κάρτα δεν θα την έδειχνε;

2:55: Πέστε μου εδώ αν έδειχνε την κίτρινη κάρτα στο πρώτο λεπτό αν θα πήγαινε ελεύθερα να κάνει αυτό που κάνει τώρα. Είναι ριψοκίνδυνη και ξεκάθαρη κίτρινη κάρτα.

19:51: Πάλι βλέπει τη φάση ο διαιτητής και κοιτάξετε τι κάνει ο Σταφυλίδης. Εδώ είναι τάκτικαλ φάουλ, είναι κράτημα. Η εικόνα μιλάει από μόνη της.

46:19: Ο Κόρμπου του κάνει φάουλ και ο διαιτητής συνεχίζει να μην δείχνει κάρτα. Ονομάζεται και φάουλ τακτικής για να μην τον αφήσει να προχωρήσει. Είναι οι τακτικές που ακολουθούν οι ποδοσφαιριστές βάσει κάποιων οδηγιών. Ο διαιτητής πάλι σφυρίζει, αλλά καμία κίτρινη κάρτα. Αργεί να δείξει κάρτα, την πρώτη την έδειξε στο 45’+1 στον Πιέρο Σωτηρίου. Είναι η 4η φορά που δεν τιμωρεί με κίτρινη κάρτα.

48:56: Η ΟΜΟΝΟΙΑ διεκδικεί ένα τέρμα. Αποκρούει ο Σταφυλίδης και να δούμε αν πέρασε ολόκληρη η μπάλα τη γραμμή της εστίας. Η πιο σωστή κάμερα είναι στην ευθεία και δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή. Δεν λέμε μεγάλα λόγια, βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Όχι στον Μασούρα δεν υπάρχει παράβαση και πέναλτι.

54:55: Ο τερματοφύλακας μπαίνει στα δίκτυα, αλλά τα χέρια του είναι απλωμένα. Δεν αγγίζει καν τη γραμμή του τέρματος η μπάλα. Δεν υπάρχει τέρμα. Μετά που τελείωσε η φάση έγινε το φάουλ.

60:40: Εδώ παίζει ρόλο και το άγγιγμα της μπάλας και αν σωστά το πήραν από την αρχή. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τις γραμμές. Βάσει της γραμμής έστω και ελαφριά ψηλά στον ώμο εξέχει κάτι λίγο πιο μπροστά. Από τη στιγμή που βγαίνουν οι γραμμές δεν μπορούμε να πούμε κάτι.

71:07: Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει κανένα φάουλ γιατί η μπάλα είναι διεκδικήσημη στον ποδοσφαιριστή, δεν αγγίζει καν ο τερματοφύλακας πάνω. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ, σωστά μέτρησε το τέρμα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Ο διαιτητής σε έναν δύσκολο αγώνα δεν εφάρμοσε τον νόμο όσον αφορά τον πειθαρχικό τομέα. Έχασε 4 γεμάτες κίτρινες κάρτες, ενώ σε άλλες ίδιες περιπτώσεις τις έδινε. Άρα δεν είχε ομοιομορφία στον πειθαρχικό έλεγχο. Στο πρώτο ημίχρονο δεν αναγνώριζε τα φάουλ στον σωστό βαθμό και συγκεκριμένα σε 5 περιπτώσεις. Είτε ήταν φάουλ, είτε όχι, αυτός δεν τα σφύριζε αυτά και αυτά που δεν ήταν τα σφύριζε. Στη διαχείριση των πιο πάνω κριτηρίων δεν ήταν σωστός. Η βαθμολογία του είναι 8 μία ικανοποιητική διαιτησία με σημεία προς βελτίωση. Και του VAR είναι 7 γιατί δεν χρειάστηκε να επέμβει σε οτιδήποτε όσον αφορά το on field review κτλπ.