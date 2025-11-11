ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Αντρέας Γεωργίου αναλύει τη διαιτησία του Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Αντρέας Γεωργίου αναλύει τη διαιτησία του Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή της Ομόνοιας

Ο Αντρέας Γεωργίου αναλύει όλες τις αμφισβητούμενες φάσεις του ντέρμπι ανάμεσα στην Ομόνοια και τον ΑΠΟΕΛ στην εκπομπή των πρασίνων Total Green. 

Οι τοποθετήσεις του αναλυτικά: 

00:16: Θα δούμε εδώ ένα τράβηγμα του Νάνου, όπου ο διαιτητής πρέπει να δείξει την προσωπικότητα του. Ξεκινάει το παιχνίδι και ο αριθμός 14 τραβάει και ρίχνει τον αντίπαλο στο έδαφος. Δεν τον αφήνει να κάνει την προσπάθεια του. Είναι μία γεμάτη χαμένη κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή, ο οποίος έπρεπε να δείξει την προσωπικότητα του και να τους πει: «Εγώ είμαι εδώ κύριοι» και στη συνέχεια δεν θα ανεχθεί οποιαδήποτε κατάσταση. Ήταν μία χαμένη κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή. Δεν μας ενδιαφέρει, είτε στο πρώτο δευτερόλεπτο είτε στο 90’+8. Αν ήταν στο 90’+8 και ήταν κόκκινη κάρτα δεν θα την έδειχνε;

2:55: Πέστε μου εδώ αν έδειχνε την κίτρινη κάρτα στο πρώτο λεπτό αν θα πήγαινε ελεύθερα να κάνει αυτό που κάνει τώρα. Είναι ριψοκίνδυνη και ξεκάθαρη κίτρινη κάρτα.

19:51: Πάλι βλέπει τη φάση ο διαιτητής και κοιτάξετε τι κάνει ο Σταφυλίδης. Εδώ είναι τάκτικαλ φάουλ, είναι κράτημα. Η εικόνα μιλάει από μόνη της.

46:19: Ο Κόρμπου του κάνει φάουλ και ο διαιτητής συνεχίζει να μην δείχνει κάρτα. Ονομάζεται και φάουλ τακτικής για να μην τον αφήσει να προχωρήσει. Είναι οι τακτικές που ακολουθούν οι ποδοσφαιριστές βάσει κάποιων οδηγιών. Ο διαιτητής πάλι σφυρίζει, αλλά καμία κίτρινη κάρτα. Αργεί να δείξει κάρτα, την πρώτη την έδειξε στο 45’+1 στον Πιέρο Σωτηρίου. Είναι η 4η φορά που δεν τιμωρεί με κίτρινη κάρτα.

48:56: Η ΟΜΟΝΟΙΑ διεκδικεί ένα τέρμα. Αποκρούει ο Σταφυλίδης και να δούμε αν πέρασε ολόκληρη η μπάλα τη γραμμή της εστίας. Η πιο σωστή κάμερα είναι στην ευθεία και δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή. Δεν λέμε μεγάλα λόγια, βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Όχι στον Μασούρα δεν υπάρχει παράβαση και πέναλτι.

54:55: Ο τερματοφύλακας μπαίνει στα δίκτυα, αλλά τα χέρια του είναι απλωμένα. Δεν αγγίζει καν τη γραμμή του τέρματος η μπάλα. Δεν υπάρχει τέρμα. Μετά που τελείωσε η φάση έγινε το φάουλ.

60:40: Εδώ παίζει ρόλο και το άγγιγμα της μπάλας και αν σωστά το πήραν από την αρχή. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τις γραμμές. Βάσει της γραμμής έστω και ελαφριά ψηλά στον ώμο εξέχει κάτι λίγο πιο μπροστά. Από τη στιγμή που βγαίνουν οι γραμμές δεν μπορούμε να πούμε κάτι.

71:07: Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει κανένα φάουλ γιατί η μπάλα είναι διεκδικήσημη στον ποδοσφαιριστή, δεν αγγίζει καν ο τερματοφύλακας πάνω. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ, σωστά μέτρησε το τέρμα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Ο διαιτητής σε έναν δύσκολο αγώνα δεν εφάρμοσε τον νόμο όσον αφορά τον πειθαρχικό τομέα. Έχασε 4 γεμάτες κίτρινες κάρτες, ενώ σε άλλες ίδιες περιπτώσεις τις έδινε. Άρα δεν είχε ομοιομορφία στον πειθαρχικό έλεγχο. Στο πρώτο ημίχρονο δεν αναγνώριζε τα φάουλ στον σωστό βαθμό και συγκεκριμένα σε 5 περιπτώσεις. Είτε ήταν φάουλ, είτε όχι, αυτός δεν τα σφύριζε αυτά και αυτά που δεν ήταν τα σφύριζε. Στη διαχείριση των πιο πάνω κριτηρίων δεν ήταν σωστός. Η βαθμολογία του είναι 8 μία ικανοποιητική διαιτησία με σημεία προς βελτίωση. Και του VAR είναι 7 γιατί δεν χρειάστηκε να επέμβει σε οτιδήποτε όσον αφορά το on field review κτλπ.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Σωφρόνης Αυγουστή στο... ραντάρ του Ατρόμητου

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Xρειάζεται τις... σφραγίδες του Σινγκ

ΑΕΛ

|

Category image

Έτσι αλλάζει το... τροπάριο!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Καταγγελία της ΑΕΚ στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ για Λανουά!

Ελλάδα

|

Category image

«Είδαμε όμως ξαφνικά όλους τους 'ενδιαφερόμενους' να ξυπνούν πίσω από τα πληκτρολόγια»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οι Μάβερικς «τελειώνουν» τον Χάρισον

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Από την καταστροφή στη δημιουργία: Η Ατλέτικο του Σιμεόνε αλλάζει DNA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κτύπησαν» την πόρτα του Μάντζιου από Βουλγαρία και Πολωνία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Από το κώμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρά Στίβου - «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έγινε επαγγελματίας με τον Παναθηναϊκό ο Φώτης

Ελλάδα

|

Category image

Λεπτομέρειες για το επίσημο ταξιδιωτικό πακέτο στο Τορίνο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Δύο μέτωπα, ένα στοίχημα: Οι τρεις κυπριακές δυνάμεις τα καταφέρνουν!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νέα διάκριση για την Αντωνίου: Σφυρίζει το Λιόν-Βόλφσμπουργκ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Νέος προπονητής της Αταλάντα ο Παλαντίνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Διαψεύδονται οι ειδικοί!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη