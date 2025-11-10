Πατείς με, πατώ σε στα ψηλά
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Τρεις ομάδες ήταν οι κερδισμένες της αγωνιστικής.
Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής έδωσαν την ευκαιρία σε αρκετές ομάδες να ψαλιδίσουν τη διαφορά από την κορυφή. Οι ισοπαλίες τόσο στο ΓΣΠ μεταξύ της Ομόνοιας και του ΑΠΟΕΛ (2-2) όσο και στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» μεταξύ της Ανόρθωσης και της Πάφου (1-1) ήταν οι «αιτίες» για τη διαμόρφωση του νέου σκηνικού.
Κερδισμένοι της αγωνιστικής ο Άρης, η ΑΕΚ και ο Απόλλωνας.
Στην κορυφή φιγουράρουν Ομόνοια και Άρης με 23 βαθμούς, ακολουθεί η Πάφος FC με 22, έναν λιγότερο έχει ο ΑΠΟΕΛ, ενώ η ΑΕΚ και Απόλλωνας έχουν 20 και 16 βαθμούς, αντίστοιχα.