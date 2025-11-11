ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γι΄ αυτό οι ισοπαλίες πληγώνουν σαν ήττες την Ομόνοια

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Γι΄ αυτό οι ισοπαλίες πληγώνουν σαν ήττες την Ομόνοια

Αν συμφωνήσουμε πως για την Ομόνοια, το πρωτάθλημα ξεκίνησε μετά την ήττα από τον Εθνικό στο Δασάκι, τότε μπορούμε να πούμε πως οι πράσινοι σταθεροποιώντας την απόδοσή τους σε πολύ υψηλά επίπεδα, είναι μία από τις ομάδες που δεδομένα θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα.

Μετά το παιχνίδι λοιπόν με τον Εθνικό, η Ομόνοια πήρε μπρος και κέρδισε συνεχόμενα παιχνίδια. Το αξιοσημείωτο είναι πως παιχνίδι με παιχνίδι έδειχνε καλύτερη παρουσία στον αγωνιστικό χώρο.

Παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο και δημιουργώντας αρκετές τελικές προσπάθειες ανά παιχνίδι, η Ομόνοια μετά από 10 αγωνιστικές ισοβαθμεί με τον Άρη στη κορυφή έχοντας τη καλύτερη επίθεση και τη καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα.

Αυτή η κατάσταση, η κατά γενική ομολογία, πάρα πολύ καλή παρουσία της ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα έχει περάσει και μέσα στα αποδυτήρια. Οι παίκτες έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση για να νιώσουν σε κάθε ματς που έρχεται πως είναι καλύτεροι από τον αντίπαλο και μπορούν να το δείξουν στο γήπεδο. Γι αυτό και οι δύο ισοπαλίες που έφερε η ομάδα ούσα γηπεδούχος στο ΓΣΠ με Άρη και ΑΠΟΕΛ, πλήγωσαν σαν ήττες. Γιατί και στα δύο αυτά παιχνίδια, η Ομόνοια έκανε αρκετά καλά πράγματα στο γήπεδο για να κερδίσει.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να συμβεί, είναι η αυτοπεποίθηση και το πνεύμα του νικητή, να μην αλλοιωθούν μετά το πρόσφατο αποτέλεσμα. Η συνέχεια άλλωστε είναι ένας μακρύς δρόμος στο πρωτάθλημα και το τριφύλλι θέλει να πανηγυρίσει στο τέλος την επιστροφή στους τίτλους.

 

 

 

 

