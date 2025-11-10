Ανακοινώθηκε η πώληση της Ατλέτικο Μαδρίτης

Σε αμερικανικά χέρια περνά οριστικά η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία ανακοίνωσε τη συμφωνία για την πώληση της πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών στην επενδυτική εταιρεία Apollo Sports Capital. Οι Μιγκέλ Ανχελ Χιλ και Ενρίκε Θερέθο, μέχρι σήμερα μεγαλομέτοχοι του συλλόγου, θα διατηρήσουν μειοψηφικό ποσοστό και παράλληλα θα παραμείνουν στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου αντίστοιχα, τουλάχιστον για μία μεταβατική περίοδο. Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος θα γίνει σταδιακά και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Τα οικονομικά στοιχεία της συμφωνίας δεν δημοσιοποιήθηκαν, όμως πηγές που βρίσκονταν κοντά στις πολύμηνες διαπραγματεύσεις αναφέρουν ότι η αξία του ισπανικού συλλόγου εκτιμήθηκε στα 2,5 δισ. ευρώ. Με δεδομένο ότι η Apollo Sports Capital αναμένεται να γίνει κύριος του 55% των μετοχών, υπολογίζεται ότι το αντίτιμο της πώλησης ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ. Το αμερικανικό fund, που μεταξύ άλλων έχει στην ιδιοκτησία του τα τουρνουά τένις Masters της Μαδρίτης και του Μαϊάμι, έχει δεσμευθεί ότι η εξαγορά της Ατλέτικο δεν αποτελεί μέρος κάποιου ευρύτερου πλάνου δημιουργίας γκρουπ ομάδων υπό κοινή ιδιοκτησία και ότι αντιθέτως θα επικεντρωθεί στην εξέλιξη και περαιτέρω ανάπτυξη των «ροχιμπλάνκος».

Οπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η Apollo Sports Capital σκοπεύει να διοχετεύσει επιπλέον κεφάλαια στην Ατλέτικο, τόσο για την περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας στο αγωνιστικό σκέλος, όσο και σε εγκαταστάσεις. Η επένδυση περιλαμβάνει την ανάπτυξη της «Αθλητικής Πολιτείας» (Ciudad del Deporte), στον ευρύτερο χώρο του σταδίου «Μετροπολιτάνο», ενός σχεδίου που έχουν ξεκινήσει οι απερχόμενοι ιδιοκτήτες του συλλόγου, με στόχο να δημιουργήσουν έναν πολυχώρο αθλητισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την περιοχή γύρω από το νέο γήπεδο της Ατλέτικο.

«Καλωσορίζουμε με υπερηφάνεια έναν νέο αφοσιωμένο εταίρο στο σύλλογο. Η Apollo Sports Capital είναι ένας ισχυρός σύμμαχος, που σέβεται την ιστορία, τις παραδόσεις και την ταυτότητα της Ατλέτικο Μαδρίτης και των φιλάθλων της, ενώ παράλληλα φέρνει επιπρόσθετη δύναμη και ενθουσιασμό, βοηθώντας να συνεχιστεί η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητά μας», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του συλλόγου, Μιγκέλ Αχνελ Χιλ, και συνέχισε: «Η νέα φάση θα χτιστεί πάνω στο μοντέλο που οδήγησε την πρόοδό μας τα τελευταία χρόνια. Η Ατλέτικο δεν θα βρισκόταν εδώ που βρίσκεται σήμερα, χωρίς την υποστήριξη του Wanda Group και της Quantum Pacific and Ares (σ.σ. μέτοχοι μειοψηφίας). Τα επιτεύγματά μας αντανακλούν επίσης την αφοσίωση των υπαλλήλων μας, των ποδοσφαιριστών και των προπονητών και, πάνω απ΄όλα, το ακλόνητο πάθος των φιλάθλων μας, της αληθινής καρδιάς και ψυχής του συλλόγου. Κοιτώντας μπροστά, βλέπουμε μία σημαντική ευκαιρία να οδηγήσουμε την Ατλέτικο Μαδρίτης σε μία ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη, χτίζοντας πάνω στην παράδοσή μας. Ηταν σημαντικό για εμένα να επιλέξω έναν μακροπρόθεσμο επενδυτικό εταίρο, που πιστεύει στη στρατηγική μας και μπορεί να βελτιώσει τις εκτός γηπέδου δραστηριότητές μας, μέσω της ανάπτυξης του "Ciudad del Deporte"».

Εκ μέρους της Apollo Sports Capital, ο Ρόμπερτ Τζιβόν ανέφερε: «Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι ένα τα σπουδαιότερα αθλητικά ιδρύματα της Ευρώπης και είναι τιμή μας να επενδύουμε σε έναν τόσο ιστορικό σύλλογο, με κληρονομιά άνω των 120 ετών. Ο Μιγκέλ Ανχελ έκανε τρομερή δουλειά μεταμορφώνοντας την Ατλέτικο και ήταν σημαντικό για εμάς να επενδύσουμε στη συνέχιση της ηγεσίας του, παράλληλα με την επένδυση στην ομάδα και την τοπική κοινότητα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα στηρίξουμε την ομάδα και θα τιμήσουμε το πνεύμα και τις παραδόσεις της, προσθέτοντας αξία σε τομείς όπου διαπρέπουμε, όπως η ανάπτυξη του "Ciudad del Deporte" και η ενίσχυση της εμπειρίας των φιλάθλων. Η υποστήριξη στο φιλόδοξο σχέδιο της αθλητικής πολιτείας μπορεί να δημιουργήσει σημαντική αξία, τόσο για το σύλλογο όσο και για την τοπική οικονομία».