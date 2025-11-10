«Επιταχύνει τις διαδικασίες για Πασκουάλ η Μπαρτσελόνα»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μπαρτσελόνα φέρεται να επιταχύνει τις διαδικασίες για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας από τον Τσάβι Πασκουάλ.

Ο Χουάν Πεναρόγια αποτελεί παρελθόν από τους Καταλανούς, με τα ισπανικά Μέσα να εμφανίζουν τον Πασκουάλ ως το μεγάλο φαβορί για να καθίσει και πάλι στον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Μάλιστα όπως αναφέρει το «Sport», οι ιθύνοντες της ισπανικής ομάδας επιταχύνουν τις διαδικασίες για να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Πασκουάλ, ώστε να καθίσει άμεσα στον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Διαβαστε ακομη