Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ απευθείας από τη Cytavision (πρόγραμμα 6ης αγωνιστικής)

Σε πρώτο πλάνο το ντέρμπι Ομόνοια Λευκωσίας - ΑΠΟΕΛ που θα μεταδοθεί απευθείας από τη Cytavision την ερχόμενη Πέμπτη και ώρα 20:00.

Προηγείται ο ΑΠΟΕΛ με 13 βαθμούς και ακολουθούν με 12 βαθμούς Skylink ΑΕΚ Λάρνακας και Ομόνοια Λευκωσίας.

Συνοπτικά το πρόγραμμα:

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

20:00 ΑΕΚ - Ελπίδα Αστρομερίτη

20:00 Ομόνοια Λευκωσίας - ΑΠΟΕΛ

20:30 ΕΝ Λατσιών - Αραράτ

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

20:00 Δόξα Παλαιομετόχου - Απόλλωνας

20:30 Αθηαίνου AC - ΑΕΛ