Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ απευθείας από τη Cytavision (πρόγραμμα 6ης αγωνιστικής)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Σε ρυθμούς 6ης αγωνιστικής μπαίνει το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας Futsal και οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 13 και 14 Νοεμβρίου.
Σε πρώτο πλάνο το ντέρμπι Ομόνοια Λευκωσίας - ΑΠΟΕΛ που θα μεταδοθεί απευθείας από τη Cytavision την ερχόμενη Πέμπτη και ώρα 20:00.
Προηγείται ο ΑΠΟΕΛ με 13 βαθμούς και ακολουθούν με 12 βαθμούς Skylink ΑΕΚ Λάρνακας και Ομόνοια Λευκωσίας.
Συνοπτικά το πρόγραμμα:
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου
20:00 ΑΕΚ - Ελπίδα Αστρομερίτη
20:00 Ομόνοια Λευκωσίας - ΑΠΟΕΛ
20:30 ΕΝ Λατσιών - Αραράτ
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου
20:00 Δόξα Παλαιομετόχου - Απόλλωνας
20:30 Αθηαίνου AC - ΑΕΛ