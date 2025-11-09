ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη μετά τη 10η αγωνιστική
Η βαθμολογία μετά τους τρεις αγώνες της Κυριακής (09/11)
Με τον Άρη και την Ομόνοια να συγκατοικούν στην κορυφή συμπληρώθηκε και η 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Ουσιαστικά, από την πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος, η «Ελαφρά Ταξιαρχία» και η ΑΕΚ ήταν η κερδισμένες στην δέκατη στροφή, αφού ήταν οι μοναδικές που χάρηκαν νίκες.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΑΕΛ - Ένωση 3-0 (7' Νατέλ, 59' Φορεστιέρι, 67' Σινγκ)
Ακρίτας - Ολυμπιακός 1-1 (7' Κάστρο / 82' Ίντζια)
Εθνικός Άχνας - Απόλλων 0-1 (20' Μάρκες)
Άρης - Ε.Ν. Ύψωνα 3-0 (14' Κακουλλής, 37' Μοντνόρ, 51' πεν. Κβιλιτάια)
ΑΕΚ - Ομόνοια Αραδίππου 1-0 (71' Mιλίτσεβιτς)
Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ 2-2 (5' Παναγιώτου, 72' Μαέ / 11' Κόρμπου, 90+7' Διαμαντάκος)
Ανόρθωση - Πάφος FC 1-1 (82' Κίκο / 17' Λουίζ)
ΣΥΝΕΧΕΙΑ (11η αγων.): Πάφος FC-Άρης (21/11, 19:00), Ομόνοια Αρ.- Εθνικός Άχνας (22/11, 17:00), Ολυμπιακός-ΑΕΚ (22/11, 19:00), Ένωση- Ανόρθωση (23/11, 17:00), Απόλλων-Ομόνοια (23/11, 17:00), ΑΠΟΕΛ-ΑΕΛ (23/11, 19:00), Ε.Ν. Ύψωνα-Ακρίτας (24/11, 19:00)