Στρατής: «Πεντακάθαρο πέναλτι-Μπορεί να είναι και η ώρα η δική σας»

Δημοσιευτηκε:

Tα όσα δήλωσε ο πρόεδρος των βυσσινί.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου Κώστας Στρατής, παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ FM 95.0 και αναφέρθηκε και στη διαιτησία του Χρυσοβαλάντη Θεουλή. Αναλυτικά:

Για το χθεσινό ματς στη Λεμεσό«Δυστυχώς όσον αφορά τη βαθμολογική συγκομιδή δεν πήραμε τίποτα μέχρι στιγμής. Βλέπουμε μπροστά. Είμαστε μια νέα ομάδα και βλέπουμε σοβαρή βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι, ελπίζουμε ότι σύντομα θα έρθουν και τα αποτελέσματα».

Για το αν θα καταφέρει να ανακάμψει η ΕΝΠ: «Με τη νέα τάξη πραγμάτων και τις μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των ομάδων ξέραμε ότι θα μπαίναμε σε περιπέτειες. Είναι κάτι που θα πάει μέχρι τέλους. Σίγουρα θα θέλαμε να είχαμε βαθμούς, αλλά όλοι θα χάσουν βαθμούς, είμαι σίγουρος ότι πολλά θα αλλάξουν».

Για την ανάρτηση του για τη διαιτησία της χθεσινής αναμέτρησης«Δύσκολα μπορούμε να εκφράσουμε απόψεις δημόσια για τη διαιτησία. Δεν έχουμε πεταμένα λεφτά για να προβαίνουμε σε ανακοινώσεις. Μπορεί να είναι και η ώρα η δική σας, υπάρχουν φάσεις που βγάζουν μάτια. Πρέπει να εκφράζονται και να μεταφράζονται σωστά όλες οι λάθος αποφάσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι αδικηθήκαμε, είχαμε πει ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους νέους διαιτητές. Είχαμε πεντακάθαρο πέναλτι, στο 1ο γκολ υπήρξε διπλό φάουλ σε δύο ποδοσφαιριστές μας. Ακόμη μια περίπτωση πέναλτι μετά. Κάποιες σοβαρές φάσεις θα μπορούσαν να ερμηνευτούν πολύ διαφορετικά».

Αν θα καταγγείλουν τη διαιτησία και να ζητήσουν ξένους διαιτητές«Υπάρχει τάση για καταγγελία της διαιτησίας εντός ΔΣ. Για τους ξένους θα ήθελα να αποφύγω να απαντήσω. Είναι κάτι που ζήτησε η ομοσπονδία και το σεβαστήκαμε. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν καλές προθέσεις. Αυτού του είδους τα λάθη όμως προκαλούν, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Υπάρχουν φάσεις που είναι άσπρο-μαύρο, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν».

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Διαβαστε ακομη