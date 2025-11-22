Με έξτρα... παίκτη στο ντέρμπι ο Απόλλωνας

Κοντά στις 6.000 είναι οι φίλοι του Απόλλωνα που θα βρεθούν την Κυριακή (19:00) στο «Αλφαμέγα» για το ντέρμπι με την Ομόνοια. Και είναι η πρώτη φορά φέτος που ο κόσμος των κυανολεύκων θα δώσει τόση μαζική παρουσία, ελπίζοντας να δει την ομάδα του να πανηγυρίζει μία σπουδαία επιτυχία πάνω σε έναν ποιοτικό αντίπαλο.

Μέχρι χθες το απόγευμα είχαν διατεθεί περίπου 1.300 εισιτήρια και πέραν των 4.500 πακέτων. Θα είναι λοιπόν ένας... έξτρα παίκτης στην προσπάθεια να δοθεί συνέχεια στις νίκες αφού είχε προηγηθεί το διπλό στο Δασάκι. Στο «σπίτι» του ο Απόλλωνας μετρά ήδη δύο ήττες (Ε.Ν. Ύψωνα και ΑΕΚ) και δεν έχει την πολυτέλεια για άλλους χαμένους βαθμούς. Έστω και αν απέναντί του είναι η Ομόνοια. Με την οποία πάντως έχει καλή προϊστορία αφού στις τελευταίες 11 συναντήσεις πανηγύρισε οκτώ νίκες και έχασε μόλις μία.

Ο Σωφρόνης Αυγουστή έχει μία σημαντική επιστροφή, αυτήν του Ντουοντού, ο οποίος έχει αρκετές ελπίδες να είναι και στο αρχικό σχήμα. Δεδομένα εκτός είναι ο Μάρκες, ενώ μοιρασμένες πιθανότητες να προλάβουν έχουν οι Βέισμπεκ, Γκασπάρ και Μαλεκκίδης.