Έξοδος με... κίνδυνο για Σίτι, εντός έδρας η Λίβερπουλ

Με πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις η επιστροφή στη δράση στην Premier League.

Εφτά παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό (22/11) πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Premier League. Και μπορεί τα φώτα να είναι στο ντέρμπι του βόρειου Λονδίνου μεταξύ Τότεναμ και Άρσεναλ που είναι ορισμένο την Κυριακή, όμως υπάρχουν και το Σάββατο καθοριστικές αναμετρήσεις.

Η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Νότιγχαμ Φόρεστ με στόχο να αφήσει πίσω την ήττα στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και γενικότερα ένα κακό... φεγγάρι στο πρωτάθλημα, κατά το οποίο μετράει μόλις μια νίκη σε έξι παιχνίδια (1-0-5), ενώ ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση με την Αϊντχόφεν για το Champions League. Όμως, η Φόρεστ δείχνει να βρίσκεται σε ανοδική πορεία στο πρωτάθλημα μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Σον Ντάις, καθώς την ήττα από την Μπόρνμουθ ακολούθησαν η ισοπαλία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η νίκη επί της Λιντς.

Η Μάντσεστερ Σίτι που βρίσκεται στο -4 από την κορυφή αναμετράται με τη Νιούκαστλ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ». Οι «πολίτες» μετρούν δύο διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα, την ώρα που οι «καρακάξες» έχουν δύο σερί ήττες. Στο μεταξύ, η Τσέλσι αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπέρνλι, στην αναμέτρηση που «ανοίγει την αυλαία» της 12ης αγωνιστικής, και θέλει την τρίτη σερί νίκη της, προκειμένου να μη χάσει έδαφος στο «κυνήγι» του τίτλου.

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Σαββάτο 22/11

14:30 Μπέρνλι-Τσέλσι

17:00 Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ

17:00 Μπράιτον-Μπρέντφορντ

17:00 Φούλαμ-Σάντερλαντ

17:00 Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ

17:00 Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας

19:30 Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι

Κυριακή 23/11

16:00 Λιντς-Άστον Βίλα

18:30 Άρσεναλ-Τότεναμ

Δευτέρα 24/11

22:00 Μάντσεστερ Γ.-Έβερτον

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη