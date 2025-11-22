ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

To... μέταλλο της πρωταθλήτριας και η γερή ντόπα ενόψει του ευρωπαϊκού ραντεβού

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Μπόλικα χαμόγελα για την Πάφος FC, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε η νίκη επί του Άρη.

Δεν λύγισε όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ. Είχε... απάντηση και με ανατροπή η Πάφος FC πανηγύρισε μία σημαντική νίκη επί του Άρη (2-1) που την έφερε στην κορυφή. Στη χειρότερη περίπτωση θα είναι... 2η με το πέρας της 11ης αγωνιστικής εφόσον νικήσει η Ομόνοια. Το συγκρότημα του Καρσέδο βρίσκει τον τρόπο ακόμη και όταν δεν είναι στα... χάι του, να κερδίζει. Και στο τέλος της ημέρας αυτό μετράει, αν και σίγουρα θα γίνει προσπάθεια για βελτίωση.

Ο Κορέια έβαλε τη σφραγίδα του και με τα πρώτσ του δύο του γκολ, οδήγησε την Πάφο στη νίκη που τη χρειαζόταν πολύ, ειδικά μετά την ισοπαλία με την Ανόρθωση και με τον τρόπο που ήρθε αφού δεν είχε καλή παρουσία. Ο Βραζιλιάνος έχει ακόμη δύο στα ευρωπαϊκά προκριματικά.

Η Πάφος FC απέκτησε εκείνο το... μέταλλο που έχουν οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Δηλαδή, ακόμη και όταν δεν είναι ανώτερη από τον αντίπαλο, να βρίσκει τον τρόπο να παίρνει αυτό που θέλει. Και φέτος το έπραξε και σε άλλες περιπτώσεις.

Μόνο για λίγο κρατάνε τα... πανηγυρία. Μπροστά της η Πάφος FC έχει μία αναμέτρηση που θα κρίνει πολλά όσον αφορά τις προοπτικές της στο Champions League. Tην Τετάρτη΄(19:45) θα φιλοξενήσει στο «Αλφάμεγα» τη Μονακό για την 5η αγωνιστική της League phase και με ενδεχόμενη νίκη θα μπει πολύ δυναμικά στην εξασφάλιση μιας θέσης στην 24άδα. 

Η νίκη επί της Βιγιαρεάλ άνοιξε την όρεξη και υπάρχει διάχυτη πίστη πως μπορούν να πάρουν νικηφόρο αποτέλεσμα και απέναντι στους Μονεγάσκους.

