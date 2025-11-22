Ο ένας πρωταγωνιστής, ο άλλος... άφαντος
Ο Ζοάο Κορέια βρίσκει δίχτυα, ο Ντιμάτα σε ρηχά νερά...
Σπουδαία νίκη για την Πάφος FC η οποία με ανατροπή κέρδισε τον Άρη και σκαρφάλωσε στην 1η θέση.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο ο Ζοάο Κορέια ο οποίος σκόραρε και τα δύο γκολ. Ο Πορτογάλος ασφαλώς και είναι και φέτος ένα δυνατό όπλο στα χέρια του Ισπανού τεχνικού.
Από την άλλη όμως, ο Λόντρι Ντιμάτα, ήταν... άφαντος. Πήρε φανέλα βασικού ο Βέλγος επιθετικός όμως κινήθηκε σε ρηχά νερά. Έγινε αλλαγή στο 60΄, δείγμα της πενιχρής του παρουσίας στην αναμέτρηση με τους πράσινους της Λεμεσού.
Με μόλις ένα γκολ ως τώρα, δεν μπήκε στα... παπούτσια του Ζάιρο.
