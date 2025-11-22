Έτοιμος να τρίξει ξανά τα... δόντια του ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός έδειξε πως είναι σκληρό καρύδι και είναι κατά γενική ομολογία, «αδικημένος» από τους έντεκα βαθμούς που έχει πάρει μετά από δέκα αγωνιστικές. Ειδικά στο ΓΣΠ παρουσιάζεται με πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο και μπορεί να έχει κερδίσει μόλις μία φορά (Ανόρθωση), όμως παραμένει αήττητος, έχοντας φέρει και τρεις ισοπαλίες (Ε.Ν. Ύψωνα, Ένωση και Απόλλων).

Και απόψε (19:00) θέλει να διατηρήσει το αήττητο αν ευελπιστεί πως θα γίνει αυτό με νίκη, παρόλο που απέναντί του έχει την ΑΕΚ. Μία ομάδα που έχει μπόλικη ποιότητα και πρέπει να είναι διπλά προσεκτικό το συγκρότημα του Γιώργου Κωστή. Πάντως φέτος κόντρα σε ομάδες που έχουν βλέψεις πρωταθλητισμού, τα πήγε πολύ καλά αφού έφερε ισοπαλία με ΑΠΟΕΛ, Απόλλων και ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από Πάφο (90+4΄) και Άρη.

Ψάχνει ωστόσο μία μεγάλη υπέρβαση που θα μετρήσει διπλά καθώς θα πάρει βαθμούς που θα είναι κάπως… εκτός προγράμματος.