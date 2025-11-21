«Τάραξε» τα δίχτυα στο οικογενειακό διπλό ο Ίσακ και ετοιμάζεται για βασικός!

Μαζί με τον Ούγκο Εκιτικέ φαίνεται ότι… κάτι ψήνουν. Και στο 11 εναντίον 11 που έπαιξαν οι ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ το απόγευμα της Παρασκευής στην τελευταία προπόνηση της ομάδας ενόψει της αναμέτρησης με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Αλεξάντερ Ίσακ βρέθηκε σε… δαιμονιώδη κατάσταση!

Τόσο, που σκόραρε έξι φορές παίζοντας αριστερά, σε μια επιθετική τριπλέτα που είχε και τον Εκιτικέ στην κορυφή, με τον Μο Σαλάχ να κινείται από τη δεξιά πλευρά.

Ο Σουηδός επιθετικός πήρε κάποια λίγα λεπτά συμμετοχής και με την εθνική ομάδα της πατρίδας του – που δυσκολεύεται και με τον Γκρέιαμ Πότερ στον πάγκο – αλλά η κατάστασή του χαροποιεί τον Σλοτ και τους συνεργάτες του…

