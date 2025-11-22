Ψάχνει το πρώτο διπλό ο Εθνικός για να γίνει πιο άνετος

Για το διπλό που θα του προσφέρει άνεση ταξιδεύει στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» ο Εθνικός. Εκεί (17:00) θα αντιμετωπίσει την Ομόνοια Αραδίππου και μετά από δύο ήττες, θα ψάξει επάνοδο στις νίκες. Για την ώρα είναι στους 14 βαθμούς και είναι άνετος, όμως είναι από τα παιχνίδια που πρέπει να κερδίσει για να γίνει ακόμη πιο... άνετος. Η προηγούμενη φορά που κέρδισε ο Εθνικός ήταν στις 25 Οκτωβρίου, με το εντυπωσιακό 5-1 επί της Ένωσης. Σήμερα στοχεύει να σπάσει το ρόδι και να πανηγυρίσει για πρώτη φορά τρίποντο μακριά από το Δασάκι.

Ο Ανγκελόφσκι έχει απουσίες αλλά και επιστροφές. Εκτός πλάνων είναι οι τιμωρημένοι Οφόρι και Ψάλτης ενώ θα απουσιάζει και ο τραυματίας Λομοτέι. Ο Δημητρίου θα πάρει τη θέση του Ψάλτη ενώ υπάρχει ερωτηματικό για το τι θα κάνει ο Ανγκελόφσκι στο κέντρο της άμυνας. Εάν κριθεί έτοιμος ο Μπαχανάκ θα αποτελέσει δίδυμο στα στόπερ με τον Φελίπε. Σε αντίθετη περίπτωση θα παίξει στο κέντρο της άμυνας ο Αγγελόπουλος μαζί με τον Φελίπε. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν οι Μπαουτίστα και Γκονζάλες.