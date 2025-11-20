Βλέπει προπονητές αλλά βλέπει σοβαρά και την Ανόρθωση

Σε δύο μέτωπα κινείται ο επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος της Ένωσης, Γιώργος Κοσμάς. Πρώτο και κύρια σαν υπηρεσιακός προπονητής προετοιμάζει εντατικά την ομάδα για να κτυπήσει το παιχνίδι της με την Ανόρθωση, ανεβάζοντας συνεχώς τους ρυθμούς στο Τάσος Μάρκου.

Δεύτερο αλλά και εξίσου παρά πολύ σημαντικό ο Γιώργος Κοσμάς έχει επαφές με προπονητές που έχουν προταθεί για να επιλέξει αυτόν που θα αντικαταστήσει τον Φανγκέιρο. Από μέρα σε μέρα αναμένονται εξελίξεις με τον νέο προπονητή.

Μπορεί και να αδικήθηκε

Είναι ο τελευταίος που φταίει. Μπορεί και να αδικήθηκε ο Κάρλος Φανγκέιρο μπορεί και όχι αφού παρέλαβε ένα πραγματικό χάος από τον Κάναντι. Αυτό είναι αλήθεια και για τούτο πρέπει να τον πιστώσουμε. Αλλά ο Πορτογάλος τεχνικός δεν άλλαξε τίποτε. Συνέχισε με το χάος που παρέλαβε.

Στην ιστορία ο Φανγκέιρο

Ο Φανγκέιρο ίσως και να αποτελεί τον προπονητή που απολύθηκε τόσο νωρίς στην ιστορία της Ένωσης. Ημερολογιακά ούτε ένα μήνα δεν άντεξε στον βυσσινί πάγκο. Μόνο 28 ημέρες. Ο Πορτογάλος προπονητής κάθισε για πρώτη φορά στον πάγκο της Ένωσης στις 18 Οκτωβρίου στην ήττα με 0-2 από την ΑΕΚ και απολύθηκε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου. Αγωνιστικά η τελευταία φορά που κάθισε στον πάγκο ήταν στις 7 Νοεμβρίου στην ήττα από την ΑΕΛ με 3-0. Σύνολο 21 ημέρες θητεία από τον Φανγκέιρο, χωρίς νίκη, χωρίς βαθμό, με ένα γκολ από πέναλτι, με πολύ εύκολες ήττες από ΑΕΚ, Εθνικό, Ομόνοια και ΑΕΛ.