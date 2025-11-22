Δυναμική επιστροφή με μπόλικο ποδόσφαιρο αλλά και άλλα πολλά - Το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (22/11)
Cytavision 1
14:30 Aχ./Ονήσιλος - Αγία Νάπα
19:00 Ολυμπιακός - ΑΕΚ
Cytavision 2
17:00 Ομόνοια Αρ. - Εθνικός Άχνας
Cytavision 3
14:30 Μπέρνλι - Τσέλσι
17:00 Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ
19:30 Νιουκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι
Cytavision 4
17:00 Γουλβς - Κρίσταλ Πάλας
19:00 Φιορεντίνα - Γιουβέντους
21:45 Νάπολι - Αταλάντα
Cytavision 5
17:00 Φούλαμ - Σάντερλαντ
20:00 Μπάσκετ: Χόρνετς - Κλίπερς
00:00 Μπάσκετ: Μάτζικ - Νικς
Cytavision 6
17:00 Μπράιτον - Μπρέντφορντ
20:00 Ολυμπιακός - Ατρόμητος
Cytavision 7
17:00 Μπόρνμουθ - Γουέστ Χαμ
Cytavision 8
15:00 Αλαβές - Θέλτα
17:15 Μπαρτσελόνα - Μπιλμπάο
Novasports Prime
19:30 Aστέρας Τρ. - Παναιτωλικός
Novasports 3
16:30 Μπάγερν - Φράιμπουργκ
19:30 Κολωνία - Άιντραχτ
Novasports 6
13:00 Τένις – Davis Cup
Novasports Start
21:30 Nτάρμστατ - Γκρόιτερ Φιρτ
Novasports extra1
16:30 Nτόρτμουντ - Στουτγκάρδη
Novasports extra2
16:30 Βόλφσμπουργκ - Λεβερκούζεν
Novasports extra3
16:30 Χάιντενχαϊμ - Γκλάντμπαχ
Novasports extra4
16:30 Άουγκσμπουργκ - Αμβούργο
Cablenet Sports 2
18:00 Λανς - Στραμβούργο
20:00 Ρεν - Μονακό
22:05 Παρί Σεν Ζερμέν - Χάβρη
Cablenet Sports 3
17:30 Mπρέντα - Αϊντχόφεν
19:45 Άγιαξ - Εξέλσιορ